Ilan Laufer o sfătuiește pe Viorica Dăncilă și după ce nu mai este consilier onorific

Fostul consilier onorific al Vioricăi Dăncilă îi sugerează acesteia că ar trebui să îi ia în calcul pe Roxana Mînzatu sau pe Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european, după ce Rovana Plumb a fost respinsă în Comisia JURI a Parlamentului European.

„Sper că Roxana Mînzatu şi Victor Negrescu vor fi luaţi în calcul pentru funcţia de comisar european. Ambele variante fiind câştigătoare pentru România”, a scris Ilan Laufer, pe Facebook.

El nu mai este consilier în guvernul condus de Viorica Dăncilă, după ce a decis să demisioneze ca urmare a faptului că premierul nu l-a luat în excursia sa în SUA.

”Nu am fost invitat sa o insotesc pe doamna premier nici in calitate de consiler onorific care cunoaste bine relatia Romania-SUA, si nici sa o intalnesc in calitate de presedinte PSD SUA. Inteleg ca doamna premier prefera consilieri externi si prin urmare ma aflu in situatia in care nu imi pot exercita eficient niciuna dintre aceste functii in care am fost investit cu increderea colegilor mei de partid. Astazi am informat-o pe doamna premier Viorica Dancila asupra deciziei mele de a demisiona, a scris Ilan Laufer, pe Facebook, pe 25 septembrie, în timpul vizitei premierului în America.