Horoscop weekend 27-28 iulie. Zile grele pentru zodii. Planurile sunt date peste cap

Iata ce va rezerva astrele pentru acest weekend.

Berbec



S-ar putea sa ai parte de musafiri in acest weekend, asa ca ai grija sa nu fi luat total prin surprindere.







Taur



Persoana iubita iti va face o mare surpriza, sambata, si toata ziua se va invarti in jurul acestui eveniment neasteptat.



Gemeni



Urmeaza doua zile linistite, in familie. Ai trecut printr-o perioada mai agitata la locul de munca si acum te poti relaxa in voie.



Rac



Visezi de multa vreme la acest weekend. Vrei sa fi doar tu si partenerul de viata.



Leu



Ai o lista intreaga cu lucruri de care trebuie sa te ocupi in acest weekend.



Fecioara



Ai doua zile libere si nu te-ai hotarat, inca, ce sa faci cu ele si daca mai stai mult pe ganduri, vei constata ca nu mai ai nici cu cine.



Balanta



Ai cu ce te lauda sambata cand te intalnesti cu niste persoane influente. Nu trebuie sa mergi cu CV-ul in buzunar, dar nu uita sa amintesti de cele mai importante realizari ale tale, scrie Ziua de Cluj.



Scorpion



O iesire undeva departe de oras ar fi tot ce ti-ai putea dori, in aceste zile.



Sagetator



Se apropie o aniversare a cuiva din familie si inca nu ai reusit sa pregatesti aproape nimic din ceea ce ti-ai propus.



Capricorn



Un weekend tocmai bun pentru a petrece dupa o saptamana incarcata la job.



Varsator



De data asta vei avea un weekend foarte linistit, petrecut in compania unor persoane foarte dragi.



Pesti



Esti epuizat si vrei sa stai acasa in aceste zile, dar prietenii au pus la punct un program care te include si pe tine si nimeni nu accepta un refuz.