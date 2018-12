Horoscop politic 2019, Cristina Demetrescu despre Dăncilă, Dragnea, Iohannis

Horoscop politic 2019 | Sfârşitul anului şi primele zile din 2019 pot fi una dintre cele mai întunecate perioade ale României din ultimele decenii, trăim sub o putere care nu mai are nimic sfânt, exact ca pe vremea lui Nicolae Ceauşescu, este avertismentul renumitului astrolog Cristina Demetesrcu. În exclusivitate la Realitatea TV, ea a făcut predicţiile astrale pe 2019 pentru prinicipalii actori politici ai momentului.

Viorica Dăncilă, omul momentului, în contextul în care guvernul condus de ea va prelua, în câteva zile, preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, nu are parte de o predicţie astraă favortabilă. "Are un început de an dezastruos, ea are acel Saturn căzut de mult, ceea ce înseamnă că este păstrată în această postură împotriva firi, la fel ca şi Carmen Dan. maleficul este pe calea comunicării, la fel ca la Victor Ponta. Are o karma negativă, planetele le are pe casa casei, practic vorbim despre un om care n-ar avea ce căuta în poltiică", a afirmat Cristina Demetrescu. Astrologul a mai precizat că săptămâna 29 decembrie - 6 ianuarie este critică pentru Viorica Dăncilă. ,

Şi pentru Liviu Dragnea, 2019 este un an extrem de dificil. "Are destin pe zodia leu şi s-a înconjurat de o armată care-i duce la înceoplinirea ambiţiile pe care şi le urmeatză cu orice preţ, "până la capăt", cum îi place să spună. (...) Nu vorbim chiar de dictatură, nu mai e posibil aşa ceva, dar cred că 25 decembrie 1989, când a fost executat Ceauşescu, a fost o zi foarte neagră pentru Liviu Dragnea. De la Revoluţie încoace Liviu Dragnea a luat-o pe un drum, ca om în relaţia cu Dumnezeu acolo nu ştiu dacă există ceva. (...) Dincolo cu obsesia cu justiţia, luna neagră îi pică pe casa închisoarii, a doua obsesie sunt banii, marele benefic pe harta dumnealui e pe casa banilor ceea ce inseman că ar vrea bani", a afirmat Cristina Demetrescu.

Noul an nu va fi uşor sau lipsit de provocări nici pentru Klaus Iohannis. "Saturn în vărsător însemnă să faci politică din ajutor. E un geamăn, iar Saturn pe Carpricorn înseamnă schimbare la 180 de grade. Este totuşi un om norocos, cu destin pe casa strănătăţii, ceea ce înseanmă că face o figură mai bună în afara ţară. (...) O cumpănă este 12-13 februarie, cred că dacă ar face o schimbare de comunicare, ar câştiga foarte mult"