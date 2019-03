Horoscop 27 martie. Banii devin o problemă pentru două zodii. Totul le merge pe dos

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 27 martie 2019.

Berbec



Nu mai ai rabdare. Urmeaza sa te intalnesti cu o persoana draga tie care te umple de energie pozitiva doar cu un simplu zambet.







Taur



Cineva iti da tarcoale toata ziua si se joaca cu nervii tai. Cu toate ca te stie foarte calm de obicei, astazi o sa aiba o surpriza.



Gemeni



Nu dispera daca nu ai reusit de prima data sa faci ceea ce ti-ai propus. Daca vrei sa ai succes va trebui sa inveti sa perseverezi.



Rac



Ai parte de o zi lunga astazi. Vei avea de alergat pentru a rezolva o serie de treburi care presupun si statul pe la ghisee.



Leu



O zi interesanta la birou. Sefii iti propun sarcini profesionale noi si merg pe mana ta, indiferent cum actionezi.



Fecioara



Inca de dimineata ai fost prost dispus, nici cafeaua nu ai baut-o cu placere.



Balanta



Astazi esti preocupat cu treburi ce tin de gospodarie. La munca incearca sa eviti discutiile in contradictoriu cu o persoana cu care te-ai certat zilele trecute.



Scorpion



De un timp ai senzaţia ca seful are ceva cu tine. Oricate eforturi faci sa fie totul bine, el nu pare deloc multumit.



Sagetator



Esti nerabdator sa-ti intre niste bani. Ai planuri mari de cumparaturi si nu mai vrei sa astepti, scrie Ziua de Cluj.



Capricorn



E o zi mai linistita la muna, dar ti se pare un chin sa stai in birou si sa asisti la aroganta cu care se poarta unii dintre colegii tai.



Varsator



Nu esti in cea mai buna forma astazi. La birou e multa munca si agitatie.



Pesti



Esti o persoana cu suflet mare, poate prea mare si ceilalti stiu asta. Ai grija sa nu incerce cineva sa profite de generozitatea ta.