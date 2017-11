Harta durerilor de stomac: află care este CAUZA ascunsă, în funcţie de zonă

Orice persoana a suferit cel putin de cateva ori in viata de dureri de stomac. Unele intense, altele mai usoare, toate ti-au dat motive de ingrijorare si te-au facut sa te intrebi de ce afectiune ai putea sa suferi si daca este vorba despre ceva grav sau nu. Iata ce spune harta durerilor de stomac, in functie de zona in care le simti!