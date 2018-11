Cozmin Guşă: Există o lipsă totală de încredere a românilor în vechii politicieni

"Românii vor să fie conduşi altfel, cu determinare. Există o lipsă totală de încredere a românilor în vechii politicieni", a spus Cozmin Guşă, duminică seară, la Realitatea TV, într-o analiză a pozei momentului în ceea ce priveşte preferinţele românilor pentru partidele politice.

Partidul Realitatea ar trebui să aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale. O spun 40% dintre românii care au participat la sondajul CURS realizat despre noua formațiune politică. Totodată, într-un procent la fel de ridicat, românii consideră că partidul trebuie să apară și pe lista europarlamentarelor de anul viitor, cu un singur reprezentant. Sondajul arată că Partidul Realitatea ar trece pragul de 6% şi ar intra fără emoţii în Parlament. Astfel, partidul ar depăşi formaţiunile lui Cioloş şi Tăriceanu.

"Un sondaj, cel al IMAS-ului este un barometru, pe care îl face periodic şi care certifică o anumită scădere a majorităţii. Practic, ambele sondaje, care sunt diferite, şi al CURS-ului şi al IMAS-ului, arată în prag de 4 alegeri că românii s-au săturat rău, indiferent de propagandă, de politicienii vechi. Sondajul CURS-ului s-a referit doar la Partidul Realitatea şi ne-a dat vestea bună: 17 la sută intenţie de vot pentru europarlamentare, sigur foarte mare, 4 la sută certă, 6 la sută în termeni absoluţi, dar asta înseamnă că se simte nevoia unei mişcări politice noi. Românii vor să fie conduşi altfel, să fiie conduşi cu mai multă determinare. Am testat în sondajul de la CURS şi l-am analizat cum mai au priză politicenii vechi, la prezideniale, de exemplu: este jale, nu mai există vreun candidat care să aibă 20 la sută vot absolut în acest moment. Mă aşteptam ca susţinătorii Partidului Realitatea, când au fost întrebaţi pe cine ar trebui să susţină partidul la prezidenţiale în 2019, să fie Klaus Iohannis acolo. Ei bine, n-a fost aşa. 40 la sută dintre românii care s-au exprimat spun că acest partid nou ar trebui să vină cu un candidat nou. Acest sondaj a fost făcut acasă la domiciliu repondenţilor. 40 la sută spun că un partid nou cum e Partidul Realitatea ar trebui să susţină un candidat nou. Klaus Iohannis apărea doar cu 11 la sută şi asta a fost surpriza mea. Se întrevede această lipsă de soluţii a partidelor, care nici nu mai când să se repare. Intră în acest alegeri în această formulă. Liberaşii n-au niciun candidat în afară de Iohannis. PSD n-are niciun candidat în afară de Dragnmea, pentru că pe Firea n-o s-o lase. USR nare candidat. Cioloş poate va candida, poate nu. Tăriceanu, care sigur că va candida, a fost accidentat şi el, a fost adus la acelaşi numitor comun de infractor cu care se gratulează oamenii politici din România", a spus Cozmin Guşă la Realitatea TV.

Consultantul politic a avertizat că un politician vechi, chiar dacă ar veni cu un discurs corect, tot n-ar fi credibil.

"Vă daţi seama cât de tare ar creşte revolta românilor? Va fi o temperatură de fierbere, care va da în cloclot după aia. Forţele politice noi, gen Pro România, nu sunt foarte simpatizate. Din sondajul CURS-ului reiese că nu există un mare entuziasm. Există o greaţă a românilor faţă de poiticienii vechi. Această remanenţă, vorbim tot de Băsescu, de Tăriceanu. Există o saturaţie. Cel mai simplu la partide ar fi în felul următor: vin europarlamentarele şi terminăm cu nepotismele, cu legendarul Blaga şi punem feţe noi şi să le crească românilor încrederea în politicieni. Chiar dacă o faţă veche vine cu un discurs corect, n-o să fie credibil şi n-o să ia voturi. Suntem în faţa a 2 ani electorali foarte speciali, cu o mare responsabilitate pentru presă, pentru institutele de sondare. E foarte important ca asta cu "ba pe-a mă-tii" să dispară. Va fi o problemă legată inclusiv de telespectatori. Românii sunt foarte nervoşi. Acele dezvăluiri legate de 10 august, dacă vor apărea, va creşte şi mai mult temperatura socială", a zis Guşă.

Cozmin Guşă a dezvăluit, totodată, că Liviu Dragnea este un rezervist al statului paralel. "E rezervistul lui Coldea şi Maior", a punctat Cozmin Guşă.

"La instituţiile statului a fost o contraselecţie. A fost inaugurată în mandatul de prim-ministrul al lui Tăriceanu, în care nepotismul a afectat actul guvernamental. După aia, genul ăsta de nepotism s-a perpetuat şi până la alte instituţii ale statului, de la parchete până la servicii secrete. Au rămas puţine instituţii ale statului care să aibă reguli interne. Cel puţin, eu cunosc doar una care se ţine bine, nu mă feresc s-o nominalizez, e vorba de SRI. A trecut şi el printr-o perioadă dificilă după ce s-a lepădat de statul paralel, din care făcea parte Dragnea. Care ne tot arată el cât de luptător e împotriva unor excese în justiţie. Ăsta este marele paradox: cum poate fi multiplicat mesajul lui de către oameni care au suferit din cauza acelui stat paralel, iar răspunsul pentru care Dragnea nu păţeşte nimic este că e un rezervist al statului paralel. Are un soi de imunitate. Sigur că valiza aia e ca un focos nuclear. De ce Dragnea nu păţeşte nimic? Pentru că Dragnea e rezervistul lui Coldea şi Maior. Acea contraselecţie a generat în multe instituţii ale statului oameni incompetenţi care au executat misiuni. Nu vedem vreun fel de şef de instituţie de stat despre care să spunem că o să fie Prâslea cel Voinic. Care s-o ia pe doamna Firea şi s-o întrebe: Doamna Firea, am 2 subiecte: Primul, cu 10 august, că ai zis că ştii ce ştii şi al doilea, cu banii ăia de la stat care se folosesc drept mită pentru Dragnea pe la fel de fel de vectori. Ăsta este un scandal cât casa. N-am fost în stare din 10 august să identificăm nişte vinovaţi, să le arătăm celor din Parlamentul European... Avem nevoie să punem pumnul în gură acelor ventriloci ai lui Dragnea, care urlă de prin tribună ca să le mai dea Dragnea alt mandat de europarlamentar", a afirmat Guşă.

Consultanul politic este de părere că românii au nevoie de răspunsuri din partea autorităţilor în Dosarul 10 august.

"Eu cred că ştiu, mie îmi este imposibil să cred altceva. Eu cunosc forţa de cunoaştere a instituţiilor statului când îşi doresc în centrul Bucureştiului să identifice pe cineva. Nu este greu absolut deloc. Problema este că nu fac public acest lucru. Eu înţeleg că se lucrează la dosar, dar este nevoie să dai încredere şi satisfacţie publică unor oameni, pentru că ăia sunt plătitori de taxe ca să ai grijă de copiii lor, de părinţii lor. Nu putem să ne mai jucăm cu Dosarul 10 august cum ne jucăm cu Colectivul", a zis Cozmin Guşă.









Ştire în curs de actualizare