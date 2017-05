Gușă: Băsescu a numit-o pe Macovei la Justiţie pentru că era ”omul lui Soros”

Consultantul politic Cozmin Gușă a dezvăluit cum a ajuns Monica Macovei în funcția de ministru al Justiției în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

”După alegerile din 2004, când Adrian Năstase a fost învins, am fost pus în postura să sprijn ocuparea postului de ministru al Justiției de către cineva din societatea civilă, care părea potrivit, respectiv doamna Monica Macovei”, a afirmat consultantul politic la Realitatea TV.

Cozmin Guşă a precizat că nu știa că aceasta fusese propusă de Traian Băsescu drept ministru al Justitiei tocmai pentru ca ”era un om al lui George Soros”, împreună cu Renate Weber.

”De ce Băsescu s-a încăpățânat atât de mult să luăm Ministerul Justiției, când partidul nu voia acest lucru?! N-am știut că e agentul lui Soros. Această impunere în Justiție a oamenilor săi s-a dovedit că n-a fost cel mai bun lucru pentru societatea românească. Monica Macovei a avut o intenție cu SIPA, dar n-a rezolvat-o onorabil”, a explicat Cozmin Gușă.

SIPA trebuia închisă conform legii, subliniază Cozmin Gușă. Se foloseau date despre viața personală a altor deținuți, a procurorilor, sau a judecătorilor pentru a influența decizii în justiție prin șantaj, iar asta este o informație obținută încă de acum 14 ani, din 2003, a explicat consultantul politic, care a vorbit pe larg, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, despre scandalul iscat în urma dezvăluirilor lui Dan Andronic.

"Am demisionat din PSD în 2003, de Ziua Americii. Din ambiție, am început să investighez, și primul lucru pe care l-am discutat într-o conferință în toamna lui 2003 a fost arhiva SIPA. Atunci, acum 14 ani, vorbeam de necesitatea ca SIPA să nu mai existe ca serviciu secret, din cauza torturilor la care erau supuși unii deținuți - nu li se dădea mîncare sau apă o zi și ofițerul SIPA îi chema apoi să spună niște lucruri. Am aflat despre aceste proceduri ale SIPA pe când pe doamna Macovei n-o interesa subiectul", a declarat Cozmin Gușă.

