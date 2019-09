Gelu Voican Voiculescu, atacat în casă. Prima reacție, pentru realitatea.net

Gelu Voican Voiculescu, in spatele lui Ion Iliescu, acum 30 de ani

Gelu Voican Voiculescu, personaj-cheie la Revoluția din 1989 și apropiat al lui Ion Iliescu, ar fi fost agresat în propria casă de un vecin deranjat că acesta asculta muzică prea tare, a informat Realitatea TV.

Poliția a confirmat incidentul, anunțând că "pe 21 septembrie, in jurul orei 23:00, prin apel 112, a fost sesizat un conflict intre doi vecini. [...] Din primele date, a rezultat ca un barbat de 60 de ani ar fi patruns fara drept in locuinta vecinului sau, pe motiv ca in apartament ar fi galagie. Sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu si lovire sau alte violente".

Contactat de realitatea.net, Gelu Voican Voiculescu (78 de ani) a susținut că nu s-a întâmplat nimic: "Este o exagerare evidenta si nu vad alta sursa decat dinspre vecini. Se incearca exploatarea notorietatii mele. Orice fleac poate fi facut stire, daca este vorba de mine".

"Da, este o exagerare in care se incearca abuziv sa se foloseasca orice este legat de persoana mea. Deci, practic, nu a fost absolut nimic. Nu merita retinuta atentia presei cu asemenea false stiri", a mai precizat Gelu Voican Voiculescu pentru realitatea.net.

Gelu Voican Voiculescu a avut un rol activ în Revoluția din 1989, el făcând parte din completul de judecată care i-a condamnat la moarte pe soții Elena și Nicolae Ceaușescu în controversatul proces de la Târgoviște, din 25 decembrie 1989.

Ulterior, Gelu Voican Voiculescu a avut funcția de viceprim-ministru în Guvernul Petre Roman, imediat după Revoluția din 1989.

