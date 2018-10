Gabriela Firea este la Tokyo. Ce face acolo

Gabriela Firea s-a intalnit astazi, la sediul Guvernului Metropolitan din Tokyo, cu Yuriko Koike, Primar General si Guvernator al Metropolei Tokyo, care cuprinde peste 20 de unitati administrative si are mai mult de 14 milioane de locuitori, potrivit unui comunicat PMB, remis realitatea.net.

Discutiile au vizat managementul situatiilor de urgenta si al traficului, punerea in siguranta a cladirilor cu risc seismic si doua evenimente sportive majore care se vor desfasura in cele doua capitale in anul 2020: Jocurile Olimpice de Vara 2020, organizate la Tokyo, si gazduirea, la Bucuresti, a unor meciuri din campionatul european de fotbal EURO 2020, conform comunicatului PMB, remis realitatea.net.

Cei doi oficiali au convenit sa puna bazele unei colaborari pe termen lung, prin constituirea unor grupuri de lucru comune in domeniile reabilitarii cladirilor cu risc seismic, managementul situatiilor de urgenta si reducerea poluarii.

Gabriela Firea a spus: "Dupa doua zile de intalniri cu inalti oficiali din Tokyo, pot spune ca aceasta metropola reprezinta pentru Bucuresti un model de bune practici in cel putin doua directii: proiectele de reducere a consecintelor cauzate de producerea cutremurelor si managementul traficului. Desi Bucurestiul este capitala europeana cu cel mai mare risc seismic, in ultimii 27 de ani autoritatile locale au reabilitat doar 20 de cladiri, suma anuala alocata fiind de 1 milion de euro pe an. In ultimii ani, am reusit sa restartam programul de consolidare a cladirilor cu risc seismic, prin reorganizarea proiectelor de acest tip si alocari financiare substantiale: doar anul acesta am alocat 10 milioane de euro, iar ca rezultat, avem in lucru, in acest moment, peste 41 de cladiri. Majoritatea cladirilor aflate in consolidare sunt construite in perioada anilor 1900, se afla in centrul Bucurestiului, o parte dintre ele fiind monumente istorice.

Dat fiind faptul ca traficul urban este unul dintre cei mai importanti factori de poluare a aerului, am prevazut masuri de reducere a traficului in Planul Integrat privind Calitatea Aerului, care prevede limitarea circulatiei masinilor poluante. Ca prima masura concreta, am initiat Programul de eco-vouchere, prin care ne dorim sa eliminam din trafic masinile cu grad ridicat de poluare, lansarea avand loc chiar zilele acestea. Cetatenii care isi caseaza masinile vechi vor primi vouchere de aproximativ 2.000 euro, cu care pot achizitiona fie electronice si electrocasnice, fie alte masini nepoluante. Peste 5000 de vouchere vor fi distribuite".