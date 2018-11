Gabriela Firea, anunț de ultimă oră

Gabriela Firea

Gabriela Firea a anunțat, într-un comunicat remis realitatea.net, că "primele 30 de autobuze Otokar vor iesi in trasee incepand cu data de 1 decembrie".

Gabriela Firea a efectuat zilele acestea o vizita de lucru la autobaza STB Militari, pentru a inspecta noile autobuze achizitionate de Primaria Capitalei, pe care STB le va scoate pe traseu incepand cu 1 decembrie, potrivit unui comunicat remis de PMB către realitatea.net.

Primarul Gabriela Firea a explicat: "Ma bucura faptul ca, in sfarsit, pe strazile Capitalei vor circula autobuze noi si moderne, care vor asigura bucurestenilor servicii de transport civilizate, la standarde europene. Primele 30 de autobuze Otokar, achizitionate de Primaria Capitalei si predate STB SA, vor iesi in trasee incepand cu data de 1 decembrie. Noile autobuze sunt dotate cu aer conditionat, cu sistem de taxare inteligent, sunt accesibilizate pentru toate categoriile de pasageri si beneficiaza de supraveghere video atat in interior, cat si in exterior".

"Cele 30 de autobuze Otokar vor asigura serviciul de transport pe liniile 302 (cu autobuze de 10 metri lungime), 336 si 601 (cu autobuze de 12 metri lungime), precum si pe liniile 780 si 783, care fac legatura cu Aeroportul International Henri Coanda (cu autobuze articulate, cu lungime de 18 metri).

Ulterior, pe masura ce noile autobuze vor fi receptionate, acestea vor fi introduse in circulatie, conform graficului, pe liniile din zona centrala. Astfel, pana la sfarsitul anului 2018, noile autobuze de culoare turcoaz vor mai fi vazute si pe liniile 124, 137, 261, 682 si 781", mai scrie în comunicatul remis de PMB către realitatea.net.

Cât au costat noile autobuze Otokar

În luna iunie, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru achiziția a 400 de autobuze Euro 6 cu asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S, câștigătoarea licitației. Valoarea contractului a fost de 458.100.826 lei fără TVA, adică aproximativ 100 de milioane de euro, plus TVA.

Pe 22 noiembrie, presa relata că au fost deja semnalate probleme la noile autobuze Otokar. Șoferii mai corpolenți nu încap în scaunele noilor autobuze cumpărate de Primăria Capitalei în schimbul sumei de 100 de milioane de euro, plus TVA, conform mărturiilor.

