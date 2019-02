Firea a povestit cum a decurs întâlnirea cu Dragnea pe buget. "Asa bagatelizare nu am văzut!"

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a relatat miercuri seara pe Facebook cum a decurs întâlnirea de aproape patru ore între primarii nemulțumiți de buget și șeful PSD, Liviu Dragnea.

Gabriela Firea îl acuză pe Dragnea că se ascunde în spatele Guvernului și își derogă orice competențe pe negocierea bugetului:

"Dl Dragnea a spus textual :"Nu am venit sa va dau solutii privind bugetul. Nu am competente legale", a relatat edilul Capitalei.

Haștag-urile alese de Gabriela Firea la postarea sa sunt elocvente prin ironia la adresa șefului PSD: "Omul fără competențe", "Am venit degeaba" și "Nu vă dau soluții".

"Este asa cum spuneam : Dl Dragnea va spune ca altii (guvernul, ministerul de finante) sunt vinovati, si nu el, pentru amputarea bugetului Primariei Capitalei cu aproape 25%. Dupa ce a ascultat primarii prezenti la sedinta Asociatiei Municipiilor, Dl Dragnea a spus textual :"Nu am venit sa va dau solutii privind bugetul. Nu am competente legale".

Dar a continuat sa sustina, in ciuda explicatiilor si argumentelor aduse de primari, ca bugetul este unul bun si a prezentat o situatie roz a economiei. Daca e totul asa de bine, cum de ne va astepta un an de austeritate?

La insistentele mele, am reusit sa obtin o intalnire maine, la Ministerul de finante, in care sa explic inca o data ca sunt puse in pericol serviciile publice din Bucuresti, a caror nota de plata o achita Primaria Capitalei : transport public, termoficare, iluminat, spitale, consolidari, apa si canal, investitii in infrastructura etc.

Sfidand legea si atributiile complexe pe care le avem, Dl Dragnea, cel "fara competente legale" a dat si indicatia : "sa va intelegeti intre voi". De parca legile si bugetul sunt ca mersul la film sau la o masa in oras! Asa bagatelizare a institutiilor statului nu am vazut! Cum ne dezbina la Bucuresti, face si in tara, incercand sa-i invrajbeasca pe primarii de municipii cu cei de comune si orase. Un adevarat om de stat! Nu mai am nicio asteptare. Un lucru e limpede : s-a confirmat ca in toate aceste zile am spus adevarul. Ma voi bate pentru el pana la capat!", a scris Gabriela Firea pe Facebook, după care a pus câteva cuvinte-cheie semnificative:

#omulfaracompetente

#nuvadausolutii

#amvenitdegeaba