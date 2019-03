Fostul șef al CNAS, Lucian Duță, pledoarie pentru doctorul Burnei

Lucian Duță

Lucian Duță, fostul președinte al Casei de Asigurări de Sănătate, trimis în judecată pentru luare de mită, ia apărarea medicului Gheorghe Burnei, judecat la rândul său pentru luare de mită.

Lucian Duţă, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a povestit pe Facebook despre întâlnirea cu Dr. Burnei, acuzat printre altele de luare de mită.

”Dr Burnei a avut o carieră universitară senzatională ,a ajuns să lucreze într-unul din cele mai importante spitale din România ,a fost adulat,a fost aplaudat ,a fost iubit de părinții care-și vedeau copii salvați !Aflam din media ca era numit “ îngerul copiilor”!Toate păreau că sunt în regulă cu viața profesorului de care aflasem că vine la spital la șase dimineața și ajunge acasă doar seara !

Apoi vestea a căzut ca un trăznet!În urmă cu trei ani am văzut stupefiat la tv cum profesorul Burnei a fost arestat !Acuzatiile erau devastatatoare și alimentate de o anumită parte din media și de celebrul Vlad Voiculescu ,ministrul sănătății din guvernul Cioloș!Din ce se comunică public de către procurori rezultă ca profesorul Burnei e un fel de dr Mengele!Am privit stupefiat cum cariera unui om poate fi distrusă peste noapte de interesele meschine ale unor impostori cu dorințe arzătoare de a parveni politic!Știam toți că e mâna celebrului impostor ,Vlad Voiculescu ,ministrul sănătății din guvernul Cioloș!Știam cu toții că singura cale de a parveni politic ,pe care o identificase Voiculescu ,era de a determina arestarea unor profesori celebrii care salvaseră zeci de mii de vieți !Cu toate astea ,am tăcut!Cu toții...

L-am revăzut zilele acestea pe profesorul Burnei!Nu că mi-ar fi păsat ,ci pt că aveam nevoie să vadă un copil nou născut cu probleme ortopedice !Medicul neonatolog ,care pusese diagnosticul copilului,le spusese în șoaptă părinților că ar fi excelent dacă l-ar putea găsi pe Prof Burnei!Rușinat, le spusese părinților că nu știe unde poate fi găsit profesorul ,pt că fusese dat afară de la spital !

M-am oferit să-i ajut și l-am sunat pe profesor !Mi-a răspuns imediat !I-am spus că sunt copilul de la Mangalia care -l saluta zilnic!Și-a amintit imediat ,a început sa râdă și m-a întrebat cu ce mă poate ajuta!L-am rugat să vadă copilul și a fost de acord imediat!Copilul are doar câteva zile și v-aș ruga să veniți acasă ,i-am spus!Sigur că vin,mi-a răspuns !După multe insistențe ,a acceptat să vin să-l iau de-acasă cu mașina mea și să-l duc să vadă copilul!Varianta lui ,era să vină cu metroul....

Pe drum ,noroc cu traficul aglomerat ,am avut o discuție lungă în urma căreia am realizat că viața unui medic este plină de surprize!Uneori nedrepte ,amare ,care-ți pot modifica viața radical!

Am aflat ca in cei peste patruzeci de ani de activitate tratase 25000 de copii!cu alte cuvinte ,cel puțin 50000 de părinți aveau motive sa-i mulțumească !Nu mai pun la socoteală bunicii!Am mai aflat ca până acum trei-patru ani era numit “îngerul copiilor” și toate spitalele private din România îl rugau sa opereze copii!Pe care le refuza politicos!Pt că nu avea timp!Muncea la spitalul de stat,iar când ajungea acasă la ora 18 soția sa era bucuroasa !Pt că de regulă ajungea in jur de ora opt seara!!Pe fiecare zi!A fost adus in spital de la Mangalia de către regretatul profesor Pesamosca!A crescut numeroase generații de rezidenți !Iar unii,drept recunoștiintă i-au înfipt cuțitul în spate atunci cănd i-a fost mai greu!!L-am întrebat unde lucrează acum și mi-a răspuns cu un zâmbet amar:”nu vrea să ma angajeze nimeni în București !Nici măcar spitalele private !Se va dovedi în final că am fost nevinovat și că totul a fost o înscenare bine orchestrată de mai marii min sănătății ai anului 2016!Dar cu ce folos !?Voi rămâne probabil în memoria colectivă ca fiind un fel de dr Mengele!”Am rămas mut de uimire!Știam și eu că tot ce i s-a întâmplat a fost o înscenare pusă la cale de niște nevolnici cu mari ambiții politice dar mai ales foarte iubitori de bani!Adică foarte corupți !Pt că aveau interesul ca pacienții români sa fie tratați la Viena pe banii CNAS,la prețuri de cinci ori mai mari decât in România !Iar ei sa beneficieze de comisioanele respective!Asa cum au făcut și cu transplantul,pe care practic l-au pus pe butuci !

Am tăcut tot restul drumului!

Am ajuns acasă și l-am văzut după atâția ani cum se poartă cu acel copil care avea doar trei zile!M-am uitat cu câta răbdare i-a preparat gipsul și cu câtă blândețe l-a bandajat!Am văzut cu câtă modestie a răspuns la toate îngrijorările părinților și mai ales gentilețea cuvintelor !Cuvinte care sunt spuse din ce in ce mai puțin de către medici!Cuvinte care aproape vindecă!Și atunci am realizat că lucrurile nu au cum să rămână așa !Impostorii vor plăti ,mai devreme sau mai târziu !Iar celor drepți li se va da ceea ce merită!”, scrie Lucian Duță pe Facebook.

Procesul medicului ortoped pediatru Gheorghe Burnei se judecă în prezent cu ușile închise, în urma deciziei judecătorului. Burnei este acuzat de 22 de fapte de luare de mită.

Lucian Duță, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, sub control judiciar pe cauţiune, pentru luare de mită în formă continuată.

Lucian Duță este acuzat de procurorii DNA că a pretins de la reprezentanții a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract pe care l-a semnat în calitate de șef al CNAS și ar fi primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 de euro prin transferuri bancare și 800.000 de euro în numerar.