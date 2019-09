Fanii vor fi în al nouălea cer! Ce anunț a făcut Simona Halep

Simona Halep, la US Open

Simona Halep a făcut un anunț de ultimă oră! ”Super-Simo” a anunțat că va colabora din nou cu Darren Cahill, de la începutul anului 2020.

”Bună tuturor! Am o veste extraordinară. După un an fără el în echipa mea, sunt bucuroasă să vă anunț că Darren va fi alături de mine din nou. „D”, ultima dată te-am ucis și am de gând să te ucid din nou!

Bun venit înapoi! Sunt încântată că vom putea duce la bun sfârșit ce am început împreună. Ne vedem curând!” a anunțat Simona Halep prin intermediul unui videoclip.

