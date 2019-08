Familia Luizei, ținută "în orb" de anchetatori. "Se joacă cu noi, nu ne-au arătat nimic"

Avocatul familiei Melencu

Acuzații grave la adresa echipei de investigatori de la Caracal aduse de avocatul familiei Luizei Melencu. După ce, la momentul dispariției, părinții fetei răpite de Gheorghe Dincă au fost umiliți de polițiștii care le-au spus că fata lor și-ar fi găsit un "Făt Frumos", acum și anchetatorii veniți de la București tratează cu dispreț familia Melencu.

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, le reproșează anchetatorilor că familiei nu i se arată dosarul, că li se ascund probele și că procurorii se joacă "de-a v-ați ascunselea" cu părțile direct implicate în tragedia din Caracal:

"Așteptăm și noi să ni se prezinte probele, să le recunoască dacă sunt sau nu, pentru că eu nu știu la această oră dacă ei au sau nu un rucsac, nu mi-au arătat niciun rucsac.

Eu am cerut să mi se răspundă cererilor procedurale încă din data de 2 august și nu mi s-a răspuns. Ei sunt obligați prin ordonanță să se pronunțe, eu am făcut foarte multe cereri, nu am nicio virgulă dintr-o ordonanță prin care să se admită sau respingă cererile noastre, iar procurorul să-și asume o eventuală respingere.

Eu am spus că mai aștept până mâine acele ordonanțe. Deocamdată mergem asa, știți, "hai mai puțin, mergem mai departe, dar stați pe aproape".

Nu stiu dacă au găsit telefonul Luizei, nu l-am văzut, nu știu ce să zic, că-i trag de limbă cum faceți dvs cu mine, nu vor să arate dosarul. Ei se joacă cu mine, se fac că nu înțeleg, eu le spun că trebuie să răspundă la ordonanțe, ne jucăm de-a v-ați ascunselea.

Nu am nicio certitudine, eu trebuie să culeg informații, cum încercați și dvs. Din poziția noastră, dânșii ar trebui să ne pună dosarul în față, să-l deschidă și să vedem ce este acolo. Sigur că nu putem spune presei ce e acolo, asta e o chestiune profesională. Dar dânșii nu au voie să ne ascundă dosarul, și să spunem "Parcă ar avea un telefon, o fi telefonul Luizei sau al Alexandrei?"

Eu nu înțeleg nimic din ce fac, pentru că ei nu spun nimic. Eu trag cu urechea prin crăpătură, pe la ușă, cam asta e situația. Nu știu ce să vă spun. Eu vreau sa văd ordonanțele care s-au dat în cauză, pentru ca sunt obligați să răspundă la cereri. Sunt mai mulți procurori, unul spune că o fi dat alt procuror, toți spun că nu știu și tot așa.

(întrebare despre obiectele vestimentare găsite de procurori, sunt ale Luizei?) Nu știu ce au acolo, nu ne au arătat, nu ne-au descris. Trebuiau să le pună pe masă, de ce să mi le descrie procurorul? el le are poate sa ni le puna pe masa, să mă uit. Nu poate să îmi povestească de un rucsac, că arată cam așa. Nu nu l-a pus pe masă", a declarat marți avocatul Tonel Pop, după audierea mamei și bunicului Luizei.

Ancheta privind atrocitățile de la Caracal continuă pe repede înainte, după ce mai bine de o săptămână oamenii legii au bătut pasul pe loc sau au mers pe unele piste false.

S-au întors la pădurea unde ieri au găsit un sac cu oseminte pentru a căuta și alte probe. Mama și bunicul Luizei, fata de 18 ani răpită de Gheorghe Dincă în aprilie, au fost audiați mai multe ore la sediul Poliței Caracal.