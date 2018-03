Familia Cosma află luni sentința. Vlad și Mircea Cosma riscă ani grei de închisoare

Mircea şi Vlad Cosma

Momentul verdictului pentru Vlad Cosma! Fostul deputat PSD, care a generat scandalul înregistrărilor folosite ca pretext pentru propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi, așteaptă pronunțarea magistraților de la Curtea Supremă.

Înainte de decizia finală a instanței, familia Cosma a declanșat un adevărat război împotriva procurorilor.

La parchet, Vlad Cosma a spus că are și alte înregistrări pe care le va preda la momentul oportun. Nu a spus când va fi acest moment. Și sora lui, deputatul Andreea Cosma a ieșit la atac împotriva fostului procuror Mircea Negulescu, care a instrumentat dosarul.

”Sunt probe false în dosar. Procurorii care au făcut dosarul ați văzut cine sunt. (...) Nu am spus că (procurorul Negulescu) m-a hărțuit. Am spus că mă curta. Cum ați răspuns? Cum să răspund? Aveam două variante. Să mă duc la pușcărie sau să răspund lui Negulescu. Am încercat să am o relație cu un om care era inuman ca să poată să fie atât de uman încât să nu mă arunce în pușcărie pe nedrept”, a spus Andreea Cosma.

Mircea Negulescu a dat replica într-un interviu pentru Kamikaze.

”Mă simt jenat că trebuie să explic urmare a „dezvăluirilor” doamnei natura relației noastre. A existat o relație, de scurtă durată, inițiată de domnia sa, cu întâlniri, mesaje, fotografii, care pun în evidență, fără echivoc, consensualitatea ei. Însă, când am realizat că, în realitate, urmărea devierea cursului anchetelor, culegerea de date și informații, am decis să mă retrag elegant”, a declarat Mircea Negulescu.

Vlad Cosma și tatăl său, Mircea Cosma au fost condamnați la 5 și respectiv 8 ani de închisoare. În același dosar, omul de afaceri Răzvan Alexe, şi-a recunosc vinovăţia în faţa judecătorilor, dar a negat orice implicare a familiei Cosma. În timpul procesului, Vlad Cosma s-a întors către Răzvan Alexe, care era aşezat pe o bancă din spate, spunându-i: 'Te sparg'.