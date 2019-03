Fabrica Skoda în Europa de Est. Mai este România în calcule?

Două țări au rămas pe listă scurtă de opțiuni a celor de la Skoda pentru noua uzină din Estul Europei, care va avea o producție de 350.000 de unități pe an. Producția va fi dublată în cazul în care cererea va fi foarte ridicată.

În cazul în care Skoda va alege România, producția de mașini a țării noastre va crește substanțial. Dacia a produs anul trecut 335.000 de unități, foarte aproape de nivelul pe care vrea să-l atingă Skoda cu noua uzină, în timp ce Ford a produs la Craiova circa 142.000 de unități Ecosport. Dacia a anunțat deja că va mări producția anuală la 406.000 de unități pe an.

Skoda a anunțat în această săptămână o serie de noutăți cu privire la planurile de a construi o nouă uzină în Estul Europei.

Astfel, doar două țări au rămas pe lista scurtă de opțiuni a producătorului ceh, în condițiile în care inițial au fost vizate patru state: România, Bulgaria, Turcia și Serbia. Bernhard Maier, CEO-ul Skoda, a refuzat însă să menționeze numele celor două țări care au rămas în cursă, astfel că este incert dacă România mai este luată în calcul.

În plus, oficialii Skoda a confirmat că noua uzină va avea o capacitate de producție de 350.000 de unități pe an. În cazul în care cererea pentru modele Skoda va fi una foarte ridicată, constructorul intenționează să construiască încă o uzină lângă cea principală pentru a putea dubla capacitate de producție la 700.000 de unități pe an. Totuși, noua uzină va fi inaugurată cel mai probabil la sfârșitul anului 2022 sau începutul anului 2023.

La noua uzină se vor produce cel mai probabil Skoda Karoq și Seat Ateca, însă "decizia finală nu a fost încă luată", a explicat Maier. Ambele SUV-uri sunt produse în acest moment la uzina din Kvasiny (Cehia), însă Grupul Volkswagen a anunțat că va muta aici producția lui Volkswagen Passat, pentru ca în Germania să producă modele electrice.

Skoda are nevoie de o nouă uzină în contextul în care estimează că anul trecut ar fi putut vinde cu 100.000 de unități mai mult în 2018 dacă ar fi avut capacitatea de producție corespunzătoare.