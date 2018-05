Eurovision 2018 Romania. Un român, în topul celor mai tari 10 reprezentații la Eurovision

Verka Serduchka

Eurovision 2018 Romania. The Humans intră joi în semifinala 2 la Eurovision 2018. Până atunci merită să observăm o performanță a României.

Eurovision 2018 Romania. Șansele trupei The Humans de a câștiga Eurovision 2018 nu par a fi foarte mari, cel puțin potrivit cotelor de la casele de pariuri. Trupa românească intră joi seară în semifinala 2 a concursului și ne vom face atunci o opinie mai clară.

Deocamdată însă e bine să notăm că interpretările artiștilor români au fost observate de-alungul timpului de telespectatorii cu ochi critic.

Dovadă stă un top realizat de WatchMojo, o companie producătoare de conținut video prezentă peste tot pe rețelele sociale.

Eurovision 2018 Romania. În cazul de față, WatchMojo a stabilit un clasament al celor mai bune reprezentații la Eurovision.

Să fim clari, nu este vorba despre cele mai bune piese, nici despre cele mai votate sau premiate, ci despre cele mai bune spectacole oferite de artiști la Eurovision, în viziunea WatchMojo.

Cezar este cel care se află în top, pe locul 10, cu melodia sa It's my life, cu care a ajuns în 2013 pe locul 13 în finala Eurovision.

Ce spun cei de la WatchMojo cu privire la spectacolul oferit de Cezar?

”Știm la ce te gândești. Cristale strălucitoare, mașini de fum și un Dracula trăsnit? Este doar începutul. Ceea ce face interpretarea românului remarcabilă este timbrul vocal, combinat cu dubstep-ul și dansatorii aproape dezbrăcați. Nu te plictisești, iar spectacolul te captivează până la finalul melodiei și chiar ai vrea să mai asculți o dată.

Poți să glumești cât vrei despre Cezar, dar îți trebuie tupeu să îți reprezinți țara cântând falsetto pentru milioane de spectatori și să faci totul să pară fără efort”.

Eurovision 2018 Romania. În topul realizat de WatchMojo se mai află o trupă bizară numită Dschinghis Khan, care a reprezentat Germania la Eurovision 1979, Cochita Wurst, evident, care a reprezentat Austria la Eurovision 2014 și Lordi, trupa hard-rock care a reprezentat Finalnda la Eurovision 2006.

Topul este câștigat de trupa Verka Serduchka, care a reprezentat Ucraina la Eurovision 2007.

De menționat că Elena, care a reprezentat România la Eurovision 2009, este inclusă la categoria mențiuni notabile.

Eurovision 2018 Romania. Marți a avut loc prima semifinală Eurovision 2018. Așa cum stabilește regulamentul, doar 10 din 19 concurenți au trecut mai departe în concurs. Juriul, împreună cu fanii din țările repartizate în prima semifinală, dar și cei din Portugalia, Spania și Marea Britanie, au decis următorii finaliști:

Austria: Cesár Sampson - Nobody But You; Estonia: Elina Nechayeva - La Forza; Cipru: Eleni Foureira – Fuego; Lituania: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old; Israel: Netta – Toy; Cehia: Mikolas Josef - Lie To Me; Bulgaria: Equinox – Bones; Albania: Eugent Bushpepa – Mall; Finlanda: Saara Aalto – Monsters și Irlanda: Ryan O'Shaughnessy – Together.

Țările care nu au reușit să ajungă în finală sunt: Azerbaijan, Islanda, Belgia, Belarus, F.Y.R. Macedonia, Croația, Grecia, Armenia și Elveția.

Franța, Germania, italia, Spania, Marea Britanie și țara gazdă - Portugalia, sunt calificate automat în finală.

Eurovision 2018 Romania. Miercuri The Humans urcă pe scenă pentru repetițiile în pregătire pentru semifinala de joi, 10 mai, unde vor concura cu piesa ”Goodbye”. Semifinala va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional şi TVR+, de la ora 22.00.

Reprezentanţii României vor intra în concurs pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei. Iar finala va avea loc sâmbătă, pe 12 mai și va putea fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.