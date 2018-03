Este dependentă de băuturi energizante. Cum arată după trei ani și jumătate

O femeie care bea 30 de cutii de băuturi energizante pe zi spune că dependența este mai rea decât cea de jocurile de noroc

O femeie din Marea Britanie acumulează din băuturile energizante 3.000 de calorii pe zi, echivalentul a 200 de lingurițe de zahăr, dar spune că mai degrabă își va pierde relația cu sora sa geamănă, decât să renunțe la băuturi.

Femeia de 29 de ani se trezește de cinci ori pe noapte pentru a-și satisface pofta și mănâncă doar o masă pe zi pentru a-și menține greutatea în limite acceptabile.

Acum, vrea ajutor pentru dependenta ei. A și recunoscut pentru BBC: "Totul a început acum trei ani și jumătate. La început, beam trei cutii, apoi șase cutii, apoi din ce în ce mai multe. Îmi amintesc că am ajuns la 20 de cutii pe zi și acum, dacă nu le am, încep să am migrene. Să le beau este ceva normal pentru mine, nu mă pot opri".

Femeia, care în trecut a fost dependentă de jocuri de noroc, a fost avertizată despre riscurile la care se supune dacă va mai consuma atât de mult zahăr și cafeină.