eMAG – Zile cu soare si preturi racoritoare

eMAG are o promotie speciala pentru zilele insorite din aceasta perioada. Sunt vizate o multime de produse care au preturile mult scazute.

eMAG a dat startul astazi unei promotii interesante care scade mult preturile in timp ce temperaturile cresc in termometre. Preturi lejere, de vara, servite repede cat inca sunt calde.

eMAG – Aparate de aer conditionat

Printre cele mai cautate produse ale acestui moment sunt aparatele de aer conditionat si pe buna dreptate. Incepe sa fie din ce in ce mai cald cu toate ca in vara asta inca nu am avut temperaturi caniculare, insa cu siguranta nu vom scapa. E bine sa ne pregatim din timp si sa achizitionam cu reducere de 30% de la eMAG cele mai interesante aparate de aer conditionat. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG – Combine frigorifice

Continuam sa rascolim printre oferte si ajunge la combinele frigorifice care au si ele reducei de 30% de la eMAG. Numai bune de pus in ele berea la rece dar si alimentele. Gasiti printre oferte reduceri care chiar depasesc procentul de 30% pentru combine cu doua usi, cu display pe usa sau chiar si cu dozator pentru apa. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Frigidere side by side

La mare cautare sunt frigiderele side by side care incep treptat sa inlocuiasca vechile modele prin toate bucatariile din tara. Frigiderele de tip side by side au preturi bune la eMAG si sunt mult mai aspectuase, dau un alt design intregii incaperi. La promotia de vara aceste frigidere au o reducere de 30% si le gasiti AICI.

eMAG – Storcatoare

Daca tot e vara, va recomandam sa va hidratati din plin, fie cu lichide multe si bere pusa la rece in frigiderele prezentate mai sus, din oferta eMAG, fie cu sucuri de fructe foarte hranitoare si pline de vitamine care va ajuta sa faceti fata mai usor temperaturilor mari. Storcatoarele au preturi reduse cu 50%, e un record in materie de reduceri la eMAG. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG – Blendere si smoothie maker

Ramanem tot in zona de alimentatie si hidratare si incheiem prezentarea ofertelor eMAG din aceasta promotie cu preturile bune la blendere si smoothie makere. Reduceri de pana la 45% pentru o multime de blendere si smoothie makere daca vreti sa aveti un stil de viata cat mai sanatos. Puteti sa cautati o multime de retete si recomandam pe internet pentru a prepara cele mai tari smoothiuri. Ofertele le gasiti AICI.