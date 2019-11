eMAG - Topul celor mai vandute produse de pe site

eMAG are o promotie speciala in care prezinta cele mai apreciate gadgeturi de catre clienti.

eMAG – Lista tuturor produselor in ordinea review-urilor poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG a demarat o campanie foarte interesanta in care prezinta produsele de top, asa cum sunt ele notate de catre clienti si in mod surprinzator nu produsele cele mi scumpe primesc notele cele mai bune, ci cele cu pret mediu si cu un raport calitate pret cat mai bun.

eMAG – iPhone XS

E cel mai nou si cel mai bun telefon mobil de la Apple: iPhone XS. Acest telefon mobil beneficiaza de foarte multe review-uri pozitive de la cumparatorii eMAG dar are si o reducere de 14% doar in acest moment pe site-ul retailerului. E vorba de modelul dotat cu 64GB memorie pe care il gasiti AICI.

Samsung Galaxy S10+ de la eMAG

Pe locul 2 in cadrul clasamentului celor mai apreciate telefoane mobile de catre clienti se numara Samsung Galaxy S10+, un telefon mobil de ultima generatie care are functie de dual sim, o memorie uriasa de 128GB unde puteti stoca fotografiile si filmarie, muzica dar si o multime de aplicatii. Telefonul are si functie 4G si 8GB RAM. Toate detaliile dar si pretul mult mai avantajos decat al unui iPhone le gasiti AICI.

iPhone XR

Trecem la un telefon mobil foarte interesant care se gaseste in oferta celor de la eMAG cu o reducere de pret de 17% si e unul dintre mobilele mai accesibile ca buget de la Apple. E vorba de iPhone XR care in varianta Black are un design de exceptie, arata foarte spectaculos si impresioneaza pe oricine. Telefonul are 64GB spatiu de stocare. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Telefonul One Plus

Daca v-ati saturat de dominatia impusa de Apple si Samsung, iata primul telefon care se regaseste in top si nu e de la ei: One Plus. Acest mobil are si el functie dual sim pentru administrarea a doua cartele cu numar, are memorie la fel de puternica precum rivalele mai bine cunoscute, 128GB, 8GB RAM si o reducere de 35% pentru varianta Mirror Black. Il puteti vedea AICI.

Xiaomi Mi 9T Pro

Ultimul telefon mobil pe care vi-l recomandam din clasamentul eMAG cu cele mai bune review-uri la telefoane este de la Xiomi, un telefon ce poate fi achizitionat cu un buget accesibil, are reducere de 20% si o tehnologie foarte performanta. Telefonul are dual sim, 128GB spatiu de stocare, memorie de 6GB RAM, functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe de la Indesit

Indesit e un brand extrem de apreciat si care si-a facut un renume prin calitatea produselor sale. La fel e si masina de spalat produsa de ei care a primit cele mai bune review-uri la eMAG. E o masina model SLIM adica are dimensiuni mult reduse si e usor de pus chiar si intr-o locuinta mica. Insa, masina are capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare si 1200rpm dar si clasa energetica A+++. Pretul e cel mai spectaculos dupa o reducere eMAG de 37%. Il gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat Arctic

Trecem la o masina de spalat romaneasca, produsa chiar aici, cu pret bun si de foarte buna calitate, lucru dovedit si de sutele de review-uri pozitive primite de produs. Masina de spalat rufe de la Arctic este tot un model SLIM, aceste modele tind sa fie tot mai populare, are capacitate de 6kg, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Pretul sau are o reducere de 26% in acest momet la eMAG si poate fi gasit AICI.

eMAG – Beko

Am ajuns la masina de spalat rufe de la Beko, un alt producator de mare incredere care vinde la preturi bune masini de spalat rufe. Modelul SLIM Beko are 6kg capacitate de incarcare, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++, iar fata de modelele anterior prezentate are si un display de tip led pe care puteti vedea programele afisate. Oferta include un discount de 24% pe care il puteti vedea AICI.

Whirlpool cu reducere la eMAG

Ultima masina pe care v-o recomandam face parte din seria Fresh Care de la Whirlpool. E o masina de spalat rufe de foarte buna calitate, model SLIM, 6kg capacitate de incarcare, 1200RPM si fac parte din clasa energetica A+++. Pretul masinii e scazut cu 32% in acest moment si il gasiti AICI.

eMAG – Televizor LG

Cel mai apreciat televizor este un televizor de la LG cu o diagonala normala de 108cm, nimic extravagant sau exagerat ci doar un televizor avantajos de foarte buna calitate. Televizorul are reducere in plus in aceasta perioada de 23% si este dotat cu toate functiile smart si o rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Star Light

In general televizoarele din brandul Star Light sunt mai putin cunoscute si nu la fel de apreciate precum cele produse de firme celebre si cu vechime in domeniu, insa iata ca review-urile clientilor scot la suprafata faptul ca televizoarele sunt cel putin de calitate egala cu cele mai cunoscute televizoare.

Star Light are unul dintre cele mai ieftine televizoare mici cu diagonala de 60cm si rezolutie HD. Televizorul are o reducere de 33% de la eMAG care ii duce pretul chiar sub 400 de lei. Puteti sa va convingeti de oferta accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Star Light televizor mai mare

Va recomandam un televizor la fel de apreciat de la Star Light dar cu o diagonala ceva mai mare, de 80 cm care costa sub 500 de lei dupa o reducere de 41% de la eMAG. Reducerea record poate fi gasita AICI.

eMAG – Tesla

La fel de necunoscut e si brandul Tesla insa produce un televizor ieftin si bun cu diagonala de 81cm si care beneficiaza de discount special de la eMAG de 31%. Oferta completa trebuie si merita consultata AICI.

eMAG – Horizon

Incheiem clasamentul celor mai apreciate televizoare de catre clienti tot cu un brand mai putin cunoscut dar care iata produce televizoare de foarte buna calitate. Modelul cu diagonala de 81cm e cel mai apreciat de la ei si are si reducere de 31% in acest moment. Oferta este AICI.

eMAG – Huawei MediaPad T3

Incepem cu o tablete absolut accesibila pentru orice buget, dar ci su calitate multa pentru asemenea tehnologie. Vorbim despre o tableta de la Huawei, modelul MediaPad T3 care e dotat cu un procesor Quad Core cu frecventa de pana la 1,3 Ghz, dar si cu ecran generos de 7 inch diagonala, 1GB RAM si 16GB spatiu de stoca. Oferta include un discount de 26% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung e unul dintre cele mai puternice branduri de tehnologie si era normal sa fie prezent si in acest clasament al tabletelor apreciate de catre clienti. Vorbim despre tableta Tab S5e model 2019 care are procesor super bun Octa Core, ecran mare si generos de 10,5 inch si un spatiu de stocare la fel de generos de 64GB. In plus poate fi conectata la net prin 4G. Detaliile ofertei eMAG sunt AICI.

eMAG – Tableta Samsung Galaxy Tav A 10.1

O alta tableta de la Samsung, asemanatoare ca si configuratie, dar si foarte avantajoasa. Samsung Galaxy Tab A 10.1 are ecran de 10.1 inch diagonala, procesor Octa core si memorie de 2GB RAM, dar si un spatiu de stocare de 32GB. Oferta completa si detaliata o gasiti AICI.

eMAG – Huawei Media Pad T3

Ne intoarcem la Huawei care domina acest clasament si pe pozitiile 4 si 5 gasim doua modele produse de ei. Media Pad T3 are ecran de 9,6 inch si compenseaza cu procesorul puternic Quad COre de 1.4 Ghz, 2GB RAm si spatiu de stocare de 16GB. Pretul are o reducere imensa de 35% si il gasiti AICI.

eMAG – Huawei Media Pad T3

Un model ceva mai mic ca dimensiuni, dar mai fiabil este Huawei MediaPad T3 cu ecran de 8 inch diagonala, Quad Core de 1,4 Ghz, o memorie de 2GB si spatiu de stocare de 16GB, dar si conectare la internet prin 4G. Oferta detaliata si cu reducere de 20% de la eMAG se gaseste AICI.