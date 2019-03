eMAG Stock Busters – Ghidul complet pentru reducerile de pana la 50%

eMAG a dat startul promotiei Stock Busters, o promotie foarte puternica si cunoscuta de clientii fideli.

eMAG – Lista tuturor produselor aflate la reducere cu discounturi de 50% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie speciala in aceste zile, o promotie care aduce reduceri de pana la 50% pentru mai multe produse, iar noi am aruncat o privire peste toate ofertele.

Aveti mai jos prezentate pe larg toate cele 10 categorii de produse disponibile in acest moment. Va atentionam ca eMAG are la unele categorii si promotia de tip Best Deals unde gasiti cele mai bune preturi pentru produsele care sunt pe terminate.

eMAG – Principalele 5 categorii de produse cu reduceri

1 Telefoane, tablete si gadgeturi – Dupa cum era si de asteptat, cea mai cautata categorie e cea a telefoanelor mobile, categorie care include si Best Deals cu reduceri de peste 35% pentru telefoane Samsung S9. Pe langa telefoanele mobile mai gasiti si tablete, smartwatch-uri, bratari fitness, acumulatori exgerni, accesorii telefoane mobile, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, huse si folii telefoane, smart home, vr si app enabled, accesorii smartwatch si bratari fitness, tigari electronice.

2 Laptopuri, IT, Birotica si papetarie – Foarte multe oferte care se apropie de reduceri de 50% pentru laptopuri, PC de gaming, desktop PC, monitoare, componente pc, periferice gaming, periferice PC, imprimante si scannere, retelistica si servere, accesorii laptop si multe produse de birotica si papetarie.

3 Televizoare, electronice, auto si gaming – O alta categorie extrem de importanta e cea a televizoarelor, gasiti modele smart, 4k, diagonale uriase, toate cu reduceri ce bat inspre 50%. Mai gasiti si accesorii tv, videoproiectoare, home cinema si audio, portabile audio, ebook readere, foto video, gaming, anvelope, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intretinere auto, chiar si vehicule electrice dar si filme si muzica.

4 Electrocasnice mari si climatizare – Ajungem la categoriile mai putin populare dar cu preturi mai avantajoase decat restul. E vorba de electrocasnicele mari care au si o rubrica de best deals, masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, cuptoare si plite incorporabile, aragaze, hote, cuptoare cu microunde, masini de spalat vase, combine frigorifice, frigidere, lazi frigorifice si congelatoare, side by side si vitrine, aparate de incalzire si climatizare.

5 Electrocasnice mici – Incheie primele 5 categorii de produse de la eMAG cu eletrocasnicele mici, de la aspiratoare cu sac, fara sac, verticale, roboti de aspirare, aspiratoare cu spalare de mana si de geamuri, aparate de curatat cu abur, fiare si statii de calcat, masini de cusut, espressoare, roboti de bucatarie, masini de tocat, aparate pentru gatit, blendere, tocatoare si mixere, storcatoare si multe altele pentru micul dejun.