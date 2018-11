eMAG – Spuma spumelor ofertelor, cireasa de pe tort a promotiilor, buricul pamantului al preturilor

eMAG te-a obisnuit dupa Black Friday sa aiba numai preturi bune pana la sfarsitul anului si acest lucru pare sa se confirme si de aceasta data. Noi am facut o analiza serioasa a ofertelor si iata ce a iesit.

eMAG – Cele mai interesante oferte le gasesti accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o groaza de promotii spectaculoase care se deruleaza in acelasi timp. Noi am trecut in revista toate preturile noi ale produselor, le-am analizat si iti prezentam evolutia celor mai importante telefoane mobile, laptopuri si televizoare.

eMAG – Telefoane mobile

Telefoanele mobile sunt cele mai cautate la eMAG dintotdeauna. Am aruncat si noi o privire peste ofertele eMAG si am scos 5 dintre cele mai cautate telefoane ale momentului si preturile lor. Cred ca nu e nicio surpriza pentru nimeni ca in top se afla numai telefoane de la Apple si Samsung. Orienteaza-te si tu in functie de necesitati:

1 Apple iPhone XR – Dintre toate telefoanele mobile de top acesta e modelul cel mai cautat. Asta nu inseamna ca lumea il si cumpara pentru ca are un pret inca destul de crescu. Iata cat costa varianta cu 64GB. Oferta e AICI.

2 Samsung Galaxy S8 – acest model a reusit sa-l surclaseze la interes si vanzari pe S9 in aceasta perioada a nului. Un motiv e cu siguranta si pretul foarte avantajos. Oferta pentru modelul cu 64GB si 4G poate fi gasit AICI.

3 Samsung Galaxy S9 Plus – functie Dual Sim, 64GB, 4G, tot ce poti sa-ti doresti de la un telefon de top, iar pretul bun are cel mai mic nivel din ultimele luni. Il gasesti AICI.

4 Telefon mobil Samsung Galaxy Note 9 – Functie dual sim pentru administrarea a doua cartele cu numar, memorie generoasa de 128GB si functie 4G. Modelul de culoare Midnight Black poate fi gasit accesand URMATORUL LINK.

5 Apple iPhone 8 – Incheiem cu un model mai vechi de la iPhone care a devenit mult mai accesibil, chiar in varianta cu 64GB spatiu de stocare si 4G functie pentru net rapid. Oferta e AICI.

eMAG – Laptopuri

Va recomandam din oferta eMAG numai laptopuri ieftine pentru ca ele sunt in top 5 cele mai populare laptopuri. Preturile lor oscileaza undeva intre 800 de lei si 2000, destul de accesibile pentru un buget mediu, chiar mic.

Urmariti cu atentie si restul facilitatilor incluse in oferta eMAG, pe langa configuratie unele laptopuri au software gratuit sau la jumatate de pret.

1 Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga – chiar face yoga, se poate deschide 360 de grade, are configuratie puternica procesor Intel Core i3, 14 inch, Windows 10. Toate detaliile sunt AICI.

2 Dell Inspirion 3552 – procesor Intel Celeron, 15.6 inch un ecran mare, spatiu generos de 500GB. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

3 Laptop HP 250 G6 – are un procesor Intel Core i3 de 2GhZ sKYLAKE. Ecranul e de 15.6 inch, placa video Intel HD Graphics. Oferta poate fi accesata la URMATORUL LINK.

4 Asus – Laptop cu procesor Intel Celeron, ecran de 15.6 inch, 4gb memorie si 500gb spatiu de stocare. Placa video Intel HD Graphics, endless OS, Chocolate Black. Toate detaliile sunt AICI.

5 Laptop 2 in 1 Kiano Elegance de 11.6 inch, se deschide 360 de grade, procesor Intel Atom de 1.92, 11.6 inch, foarte usor de carat, touch screen, 2gb, 32GB eMMC, Intel HD Graphics. Oferta include Windows 10. Detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Televizoare

Se pare ca cele mai apreciate televizoare de la eMAG sunt cele cu diagonala mica si cele cat mai ieftine. Din fericire se gasesc o multime de astfel de modele in oferta eMAG. Avem clasamentul cu cele mai populare 5 televizoare.

1 Televizor LED Smart Samsung de 100cm cu rezolutie 4K ULTRA HD. Pretul celui mai popular televizor il gasiti AICI.

2 Smart Android Led Star Light de 81 cm, rezolutie HD, poate fi folosit pentru Netflix, HBO go, Youtube sau facebook. Detaliile le aveti AICI.

3 Televizorul LED cu ecran Curbat Smart Samsung cu diagonala de 123cm si rezolutia cea mai puternica de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta completa e AICI.

4 Toshiba – Un televizor cu 26% reducere, diagonala de 81cm dar toate functiile smart disponibile, o rezolutie HD si calitate LED. Oferta completa poate fi consultata la URMATORUL LINK.

5 Televizor Smart Android LED Sony Bravia – Diagonala de 123.2cm, 4k ultra hd, toate functiile smart disponible. Oferta cu reducere se gaseste AICI.