eMAG - Saptamana electrocasnicelor se apropie de sfarsit! Ce oferte bune au mai ramas disponibile

Saptamana electrocasnicelor este o promotie in cadrul eMAG ce aduce multe discounturi importante. Cu siguranta ati mai auzit de Saptamana electrocasnicelor, deoarece aceasta promotie revine periodic pe site-ul celui mai mare retailer online din Romania.

Saptamana electrocasnicelor aduce reduceri de pana la 45%, iar lista ofertelor de la eMAG o puteti consulta in totalitate accesand URMATORUL LINK.

Saptamana electrocasnicelor se apropie de sfarsit la eMAG insa au mai ramas destule produse cu reduceri indecent de mari. Am aruncat si noi o privire peste ofertele disponibile, in special cele la electrocasnice mari precum aparatele frigorifice de toate felurile, masinile de spalat rufe sau cele de spalat vase. Mai jos, am facut o selectie cu 6 dintre cele mai bune oferte pe care le gasesti acum pe site-ul eMAG.

Saptamana electrocasnicelor la eMAG – Combina frigorifica Arctic

Incepem cu o oferta foarte interesanta din promotia Saptamana electrocasnicelor de la eMAG ce ne-a atras atentia cu unul dintre cele mai mici preturi din aceasta categorie de produse. E vorba de o combina frigorifica de la Arctic ce e produsa chiar in Romania, are doua usi, congelator, volum de depozitare pentru alimente de 291l si face parte din clasa energetica A+. Inaltimea frigiderului e de 181cm. Toate detaliile dar si pretul cu reducere de 30% le gasiti AICI.

Frigider Samsung la Saptamana electrocasnicelor

Frigiderul de la Samsung e si el inclus intr-o oferta de la eMAG, in cadrul promotiei Saptamana electrocasnicelor, cu reducere de 21%. Interesante sunt doua aspecte ale ofertei pentru frigiderul de la Samsung: in primul rand pretul avantajos ce include si posibilitatea de o extrareducere de 150 de lei prin optiunea buy back, si in al doilea rand, raportul calitate pret extrem de avantajos. Vorbim despre un frigider de la Samsung, de tip Side by Side ce are 569l volum de depozitare, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 178cm, iar la exterior e foarte elegant, cu un design minimalist de culoare grafit metalizat. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Masina de spalat rufe Arctic de la eMAG

Tot in promotia Saptamana electrocasnicelor am gasit unul dintre cele mai mici preturi de la eMAG pentru o masina de spalat rufe de asemenea calitate. In plus, vorbim si despre o masina fabricata in Romania, de buna calitate ce are si garantie de 24 de luni inclusa in pret, garantie ce poate fi extinsa pentru o suma modica ce va asigura intaietate in service si multe avantajose. Masina de spalat are capacitate de umplere a cuvei cu pana la 7 kg rufe murdare, 1000 rpm forta de centrifugare si face parte din clasa energetica A+++. Oferta pentru aceasta masina in cadrul promotiei Saptamana electrocasnicelor de la eMAG poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana Electrocasnicelor – Masina de spalat rufe Beko

Daca sunteti in cautarea unui model ceva mai sofisticat de masina de spalat rufe, chiar merita sa profitati de oferta de la Saptamana electrocasnicelor pentru modelul de la Beko. Aceasta masina de spalat rufe e dotata si cu uscator, lucru foarte important daca nu dispuneti de un balcon, un loc de uscare a rufelor sau pur si simplu vreti sa grabiti operatiunea de spalare si uscare. Masina are 1400 rpm, capacitate pentru spalare de 8kg, iar pentru uscare de 5kg, are disponibile 16 programe diferite, un motor prosmart inverter, functie wash and wear, functie baby protect si face parte din clasa energetica A. Ofertapentru aceasta masina cu reducere de la eMAG de 33% poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Hotpoint

Doar in Saptamana Electrocasnicelor gasiti o reducere atat de impresionanta pentru masina de spalat vase de la Hotpoint. Masina e foarte performanta si cu capacitate de a spala pana la 14 seturi de vase simultan. Are disponibile 11 programe distincte, face parte din clasa energetica A++ si are latime de 60cm. Exteriorul masinii de spalat vase de la Hotpoint e foarte elegant si e din inox ce se poate curata si intretine cu multa usurinta. Oferta eMAG pentru aceasta masina de spalat vase o gasiti AICI.

Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase Electrolux

Revenim si incheiem cu un brand romanesc si cu o masina de spalat vase foarte economicoasa si deloc costisitoare ce poate fi achizitionata cu un buget redus. Masina este un model SLIM ce ocupa spatiu putin in bucatarie, e incorporabila in mobilier, poate spala pana la 9 seturi de vase deodata, are 5 programe disponibile si face parte din clasa energetica A+. Oferta de la eMAG pentru aceasta masina de spalat vase are o reducere de 22% si poate fi gasita AICI.