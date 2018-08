eMAG Saptamana electrocasnicelor – 6 oferte care te racoresc

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie speciala a celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Toate ofertele disponibile in promotie cu 45% reducere pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Promotia foarte puternica de la eMAG a debutat chiar la inceputul acestei saptamani si dureaza, dupa cum ii spune si numele, pe parcursul intregii saptamani. Reducerile se mentin la cote ridicate si iti e mai mare dragul sa faci cumparaturi la asemenea preturi.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aparat de aer conditionat Star Light

Prima oferta pe care v-o propunem e cea mai avantajoasa pentru un aparat de aer conditionat. La preturi foarte bune puteti inca sa achizitionati aparate de aer conditionat si spunem „inca” pentru ca in curand incep temperaturile caniculare si cererea pentru asemenea produse va exploda. Oferta pentru aparatul de la Star Light are reducere de 28%, e un aparat de tip inverter cu putere de 12000BTU si face parte din clasa energetica A++. Oferta eMAG o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Ventilator cu picior

Tot de la Star Light mai avem o oferta foarte buna in cadrul promotiei Saptamana electroacsnicelor. Star Light e renumit ca un producator cu preturi foarte bune, iar de aceasta data vorbim si despre o reducere emAG de 30% pentru ventilatorul cu picior ce are o putere de 60w, 40 cm diametru, 3 trepte, miscare oscilatorie, picior reglabil pe inaltime si talpa rotunda pentru stabilitate. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aparat de aer conditionat Alizee

Revenim la aparatele de aer conditionat pentru o alta oferta foarte buna marca eMAG, cu reducere de 29%. Este printre cele mai ieftine aparate de aer conditionat si e produs de Alizee, un producator renumit in materie. Aparatul face parte din clasa energetica A++, are filtru lavabil, kit de instalare inclus in pret. Detaliile eMAG le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Umidificator de aer Concept

Pentru a avea un aer mai sanatos in incapere, aveti nevoie de un umidificator care sa controleze cantitatea de umiditate. Noi va recomandam oferta eMAG pentru umidificatorul de aer Concept ce are 12W, capacitate rezervor de apa de 0.7l si o capacitate de umidificare de 80ml pe ora. Oferta eMAG e una incredibil de avantajoasa, cu 40% reducere, si o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aparat de aer conditionat Heinner

Un alt producator renumit pentru preturi foarte accesibile e Heinner. Va puteti imagina despre ce oferta buna vorbim daca un aparat de aer conditionat de la Heinner are si o reducere de pret de 27%. Aparatul are putere de 12000BTU, face parte din clasa energetica A++ si are filtru cu densitate ridicata, dar si functiile Follow me, Turbo si R32. Toate detaliile ofertei eMAG sunt AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Centrala termica in condesare Motan Green 24

Ultima oferta pe care am ales sa v-o recomandam din promotia eMAG Saptamana electrocasnicelor este una diferita dar foarte avantajoasa. Centrala termica in condesare de la Motan Green 24 este cea mai ieftina centrala de pe piata, are tiraj fortat, putere de 24kw, doua schimbatoare de caldura, functie de aerisire instalatie, flowmetru dar si afisaj LCD. Oferta include de la eMAG atat o reducere mare de pret cat si un cadou special. Toate detaliile sunt AICI.