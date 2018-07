eMAG.ro – Top 10 aparate foto DSLR – Sunt foarte accesibile

eMAG.ro vine cu oferte foarte bune pentru mai multe aparate foto DSLR. Noi am selectat 10 dintre cele mai ieftine modele disponibile în acest moment

eMAG.ro – lista completă cu aparate foto DSLR e disponibilă AICI.

În continuare am selectat 10 dintre cele mai ieftine aparate foto DSLR disponibile pe eMAG.ro în acest moment. Aparatele au prețuri foarte avantajoase și accesibile.

eMAG.ro – DSLR Canon EOS 1200D

Cel mai ieftin aparat foto DSLR de la eMAG.ro din acest moment este Canon EOS 1200D care are un senzor de imagine foarte performant de 18Mp. Aparatul foto este doar BODY fără obiectiv care trebuie cumpărat separat. Prețul are 20% reducere și poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – DSLR Canon EOS 600D

Un alt aparat foto foarte bun de la eMAG.ro este acest Canon EOS 600D. Și această ofertă cuprinde doar body-ul aparatului care are uns enzor de imagine de 18Mp, iar prețul e redus cu 20% și poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – DSLR Canon EOS 1200D

Aparatul foto DSLR Canone EOS beneficiază de la eMAG.ro de un discount de 12% și folosește un obiectiv EF-S de 18-55mm DC III, iar senzorul de imagine este de 18 Mp. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG.ro – DSLR Nikon D3200

Un alt aparat foto ce beneficiază de o reducere importantă de 400 de lei de la eMAG.ro este acest NIKON care are un senzor de imagine foarte performant, de 24.2 Mp, are culoarea roșie și obiectivul cu care vine dotat este un 18-55 VR II. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – DSLR Canon EOS 100D

Un alt aparat foarte avantajos foto de tip DSLR este acest Canon EOS 100D care are un senzor de 18 Mp și obiectiv EF-S de 18-55mm DC. Acest aparat are o reducere de la eMAG.ro de 200 de lei și prețul complet este AICI.

eMAG.ro – DSLR Canon EOS 700D

Un alt aparat foto DSLR foarte bun și cu o reducere de 15% de la eMAG.ro este acest model de Canon EOS 700D care are 18 Mp senzor de imagine și beneficiază de o garanție de 24 de luni. Aparatul vine fără obiectiv care trebuie achiziționat separat. Prețul și oferta aparatului foto pot fi găsite AICI.

eMAG.ro – DSLR Nikon D3300

Unul dintre cele mai puternice aparate foto de tip DSLR și care are una dintre cele mai mari reduceri de preț de la eMAG.ro este Nikon D3300. Aparatul e dotat cu un senzor de imagine de 24.2 Mp și are un obiectiv de 18-55mm ED II. Prețul are reducere de 29% și poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – DSLR Canon EOS 700D

Aparatul foto DSLR Canon Eos 700D este foarte avantajos și vine cu obiectivul EF-S 18-55 mm DC III. Aparatul are un senzor de imagine de 18 Mp iar prețul său poate fi găsit AICI.

eMAG.ro – DSLR Pentax K50

Un alt aparat DSLR ieftin este DSLR Pentax K50 dotat cu senzor de imagine de 16.3 Mp. Oferta completă este AICI.