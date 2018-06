eMAG Resigilate - 14 oferte de nota 10!

eMAG resigilate – Am selectat 16 oferte excelente de produse resigilate care au preturile reduse foarte mult.

eMAG resigilate – Toate ofertele de resigilate pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o categorie speciala de resigilate unde actualizeaza constat produsele care au diferite defecte minore sau doar ambalajul deteriorat, iar pentru ele ofera reduceri consistente. De multe ori puteti vedea chiar si fotografii cu articolele ce au defecte, pentru a va asigura ca nu e ceva mai mult decat ati crede.

In plus, eMAG ofera 30 de zile posibilitatea de returnare gratuita a produsului. Practic, mai bine de atat nu ai putea sa gasesti nicaieri. Ai timp sa vezi daca produsul functioneaza, daca nu te deranjeaza defectul pe care il are si daca isi merita banii.

Mai jos, am facut o selectie cu 6 oferte interesante de la resigilate, inclusiv oferte pentru cele mai ravnite telefoane mobile ale momentului de la Apple, care au reduceri impresionante. Iata-le:

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 7

Prima oferta este una puternica, pentru telefonul mobil Apple iPhone7. Acest telefon mobil e unul dintre cele mai vandute din intreaga istorie a brandului Apple, este foarte performant, actual, cu un design placut, cu linii rotunjite, are culoarea neagra si o memorie de 32GB. Oferta include un discount de peste 20% si o puteti vedea AICI.

eMAG – Ultra Book Dell New XPS

Va prezentam o oferta ce are reducere de 2.000 de lei. Asa ceva rar intalnesti, chiar si la eMAG unde reducerile pentru resigilate sunt de multe ori foarte avantajoase. Laptoul de la Dell e un model special, cu o configuratie ce sparge orice tipar. Ultra book Dell New XPS 15 are un procesor asa cum era de asteptat foarte puternic, cel mai puternic de pe piata: Intel Core i7 77—HQ cu o frecventa de 2.8Ghz, pe o arhitectura Kaby Lake. Ecranul laptopului este de 15.6 inch si are rezolutie UHD, dar si functie touchscreen. Oferta completa poate fi gasita pe site-ul eMAG AICI.

eMAG – Televizor Smart Samsung

Trecem si la categoria de televizoare, unde gasim o reducere de 28% plus inca 650 de lei discount pentru produsul resigilat. Teleizorul de la Samsung are mici urme de folosire si zgarieturi fine, cu ambalajul original deschis. In oferta gasiti si poze cu televizorul resigilat. Vorbim despre un display de 123cm de tip LED, toate functiile smart disponibile, conectivitate la internet si rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta completa de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Televizor LG

Schimbam producatorul, dar ramanem in zona de televizoare performante si foarte performante. Televizorul OLED de la LG este si el smart si poate fi conectat la internet pentru vizionare de Netflix, Youtube, chiar si Facebook si alte aplicatii. Televizorul are diaognala generoasa de 139cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta completa include o reducere totala de peste 5.000 de lei si o gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Hotpoint

COntinuam sa va uimim cu ceea ce gasim in categoria de resigilate la eMAG, insa de data asta trecem la artileria grea: electrocasnicele mari. Prima oferta e pentru o combina frigorifica Hotpoint ce are spatiu de depozitare de 450l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 195 cm. Combina are functie FULL No Frost pentru a nu produce gheata, are exterior din inox si o reducere de aproape 1.000 de lei. Oferta este AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Ultima oferta din acest articol pe care v-o recomandam de la eMAG este pentru masina de spalat rufe Whirlpool Supreme Care cu functie 6th Sense, spatiu de incarcare in cuva de 9kg, forta de centrifugare de 1400 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++. In plus, masina de spalat are si functie Direct Drive. Latimea ei este cea standard de 60cm. Oferta completa poate fi accesata la URMATORUL LINK.

eMAG resigilate – Telefon Lenovo A6010

Primul telefon pe care vi-l recomandam din cadrul ofertelor de resigilate este un telefon foarte accesibil care poate fi achizitionat cu un buget redus: Lenovo A6010. Telefonul are capacitatea de a administra doua cartele SIM, are memorie de 8GB si functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Huawei P9

O alta reducere foarte mare pentru un produs resigilat are telefonul mobil Huawei P9 care are functie de Dual SIM si 4G. Spatiul de stocare al telefonului este si el unul impresionant de 32GB, pe care pot fi salvate o multime de melodii, filmari sau aplicatii. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG resigilate – Apple iPhone 7

Cel mai ravnit telefon mobil al momentului se gaseste si la reducere ca produs resigilat. iPhone 7 este cel mai nou produs Apple si cel mai cautat si apreciat. Modelul pe care vi-l recomandam cu reducere ca produs resigilat are memorie de 32GB si culoare Rose Gold. Pretul il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Tableta Vonino SpeedStar S

Daca va doriti o tableta foarte avantajoasa ca pret, acest model de la Vonino poate fi achizitionat cu un dicount de peste 60%. Tableta are procesor Dual Colre A9 ce functioneaza la o frecventa de 1.6 ghz, are display de 7 inch de tip IPS PRO HD, memorie de 16GB si poate fi conectata la internet prin Wifi. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG resigilate – Telefon mobil Allview X2 Soul Mini

Printre ofertele de resigilate cu preturi scazute peste 50% am gasit si acest telefon mobil Allview produs chiar in Romania. Modelul X2 Soul Mini este de foarte mare calitate, are un design inedit, este subtire de doar 5mm si are memorie de 16GB. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Laptop HP 250 G3

Tot peste 50% reducere are si laptopul 250 G3 de la HP, un brand de foarte mare incredere atunci cand vine vorba de producerea de tehnologie, gadgeturi si laptopuri. Acest laptop are o configuratie excelenta: procesor Intel Core i3 de 1.8Ghz, 4GB memorie si 750GB spatiu de stocare. In plus, laptopul are placa video nVidia GeForce 820M de 1GB. Toate detaliile ofertei pot fi consultate AICI.

eMAG – Apple iPhone 6 Plus

Un model cu display foarte generos si cu tehnologie Retina HD, dar si cu un design uniform in care componentele hardware si software functioneaza in completa armonie. Modelul are o reducere de 13% ca produs resigilat ce prezinta usoare zgarieturi ale carcasei. Pretul pentru modelul cu memorie de 64GB poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 6S

Cel mai vandut telefon mobil al momentului este acest model iPhone 6S pe care l-am gasit in oferta eMAG la un pret sensational. Modelul ales de noi dintre produsele resigilate de la eMAG are o memorie de 64 GB si culoarea Space Grey si in plus vine cu un cadou special. Consultati oferta completa AICI.

eMAG – iPhone 6

Modelul clasic, alb, de iPhone 6 cu memorie de 64 GB, adica nu cel mai mic model ci unul pe care puteti stoca foarte multe fotografii, video-uri dar si aplicatii. Telefonul este resigilat la eMAG dar beneficiaza de 24 de luni de garantie. Pretul excelent il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Laptop Lenovo IdeaPad 100

Reducere de 15% pentru laptopul Lenovo Idea Pad 100 care este dotat cu un procesor foarte puternic Intel Core i5 ce are frecventa de 2.2 Ghz si e construit pe o arhitectura Broadwell. Laptopul are display de 15.6 inch, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Placa video este Intel HD Graphics. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG resigilate – Laptop Asus

Ultima oferta pe care v-o recomandam din categoria de resigilate este una extrem de avantajoasa pentru laptopul Asus. Acest laptop are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.3 Ghz Skylake, ecranul are 15.6 inch, 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Laptopul mai este dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW dar si placa video Intel HD Graphics. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG resigilate – Scuter electric Smart Drift

Desi la inceput preturile scuterelor eletrice erau destul de mari, acum aveti ocazia sa cumparati acest model Smart Drift la un pret absolut uimitor de avantajos. Transportul electric Smart Drift este unul dintre cele mai inovative si rapide moduri de deplasare, fiind controlat de echilibrul conducatorului. Foarte usor de utilizat si de controlat, acesta va asigura o forma de deplasare ecologica si inedita. Pretul sau ca produs resigilat poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Telefon mobil Samsung G850 Galaxy Alpha

Desi telefoanele mobile din gama Galaxy de la Samsung, care sunt printre cele mai apreciate, se gasesc destul de rar cu asemenea reduceri, pentru modelul G850 Alpha exista acum un discount de peste 50% la eMAG. Telefonul e dotat cu un spatiu de stocare pentru fotografii, filmari, muzica si aplicatii de 32GB. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat rufe SLIM Samsung

Ramanem la brandul Samsung, insa de aceasta data un produs electrocasnic foarte performant si cu reducere foarte mare: Masina de spalat rufe, model SLIM. Aceasta masina are dimensiuni reduse si poate fi amplasata cu usurinta intr-o baie cu spatiu restrans. Masina are insa performante foarte bune: capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6 kg de rufe murdare, forta de centrifugare de 1200 RPM si face parte din clasa energetica A++. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – iPhone 5C

Un model ceva mai vechi de telefon mobil de la Apple dar care resigilat la eMAG are un pret absolut fabulous este acest iPhone 5C. Telefonul are culoarea alba si o memorie de 16 GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon iPhone 5S

Telefonul mobil iPhone 5S are toate calitatile unui telefon produs de Apple si in schimb pretul pentru el resigilat este foarte avantajos. Memoria telefonului este de 16 GB si are culoarea GOLD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG iPhone resigilate – iPhone 5

Ambalajul original este deschis și deteriorat iar telefonul prezintă ușoare zgârieturi și urme de uzură pe ramă, în colțul din dreapta sus. Prețul este redus cu 1.000 de lei, fiind foarte avantajos. Oferta completă este AICI.

eMAG resigilate – Ultrabook Toshiba Portege

Ultima oferta pentru un laptop pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru laptopul Ultrabook Toshiba Portege, un laptop foarte puternic ce are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 1.7 Ghz pe o arhitectura Haswell. Acest laptop are dimensiuni reduse si este ideal pentru deplasari, avand doar 13.3 inch, insa reda imagini la calitate Full HD. Laptopul e dotat cu 8GB memorie si un spatiu de stocare de 256GB SSD, dar si functie 4G si placa video Intel HD Graphics. Laptopul vine cu sistemul de operare Windows 7 Professional + upgrade Windows 8 Pro. Pretul la reducere il gasiti AICI.