eMAG - Cea mai tare promotie de inceput de toamna

eMAG intampina toamna cu o promotie excelenta: mai multe electrocasnice au reduceri de pana la 45%.

eMAG - Lista cu toate electrocasnicele aflate la promotie poate fi consultataAICI.

eMAG a dat startul inca de astazi unei promotii de inceput de toamna, desi calendaristic nu a venit inca acest anotimp. Promotiile din intampinarea toamnei au reduceri ce ajung chiar si la 65%. Am selectat si noi cele mai interesante oferte si vi le prezentam in cadrul acestui articol.

eMAG - Combina frigorifica Star Light

Prima oferta cu reducere mare din aceasta toamna de la eMAG este pentru un frigider Star Light. Acest frigider are doua compartimente, volumul lor este de 265l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 175cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG - Masina de spalat vase

Aceasta masina de spalat vase este produsa tot de Star Light si are o reducere de 26% din pret. Inedit este faptul ca masina de spalat vase este semi incorporabila, poate spala pana la 10 seturi simultan, face parte din clasa energetica A+ si are o dimensiune redusa de 45cm. Masina are disponibile 6 programe de spalare si pretul paote fi consultat AICI.

eMAG - Blender Oster Piano

Blenderul nu trebuie sa lipseasca din nicio bucatarie, este de ajutor oricarei gospodine, simplifica gatitul si prepararea hranei sanatoase. Acest blender are o putere de 450W, bolul sau este din sticla si are disponibile 12 programe. Oferta cu 40% discount o gasiti AICI.

eMAG - Slow cooker Crock Pot

Aceasta oala de gatit slow Cooker Crock Pot are un volum de 3.5l, 2 setari de gatit, functie de pastrare la cald si vasul din ceramica este detasabil si are culoarea rosie. Pretul pentru aceasta oala slow cooker are reducere de 25% si poate fi consultatAICI.

eMAG - Espressor manual DeLonghi

Espressorul manual DeLonghi este dotat cu dispozitiv de spumare, sistem capucino si lucreasa sub o presiune de 15bar. Acest espressor are recipient pentru apa de 1l iar oprirea sa dupa prepararea cafelei se face automat. Espressorul beneficiaza de un discount de 50%. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Plita incorporabila Arctic

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru o plita incorporabila produsa chiar in Romania de catre Arctic si care este de foarte mare calitate, dar si foarte avantajoasa. Plita este pe gaz, e dotata cu 4 arzatoare si aprindere electrica iar stratul sau exterior e din inox. Pretul cu 28% reducere poate fi gasit AICI.