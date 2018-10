eMAG – Ce se intampla pe site-ul retailerului online in chiar prima zi din Octombrie

eMAG profita de faptul ca e vreme rea, incep ploile, toata lumea sta in casa si e tentata sa faca o cumparatura online. Cel mai mare retailer online din Romania vine cu reduceri bune de tot chiar din prima zi de octombrie.

eMAG – Lista tuturor promotiilor din aceasta luna poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG, ca de fiecare data, vine cu noi si noi promotii avantajoase, care mai de care mai interesante. De data aceasta, chiar la inceput de octombrie, nu aveau cum sa rateze momentul si sa nu afiseze preturi bune de tot pe site-ul celui mai mare retailer online din Romania.

Am aruncat o privire peste ofertele de la eMAG, am consultat promotiile si preturile, le-am comparat cu cele din trecut si le-am adunat pe cele mai bune. Vi le prezentam si voua in articolul care urmeaza:

eMAG – Electronic Days de octombrie

Prinde reducerile electrizante de la Electronic Days. Sunt disponibile o multime de oferte de televizoare in principal, dar si sisteme av si hifi, sisteme audio, produse de gaming, produse foto si video si nu in ultimul rand tot ce tine de categoria auto. Discounturile eMAG sunt consistente la acest capitol si ating pragul de 40%.

Promotia eMAG Electronic Day poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Reaprinde pasiunea pentru gatit

REduceri bine crescute de pana la 45% pentru o multime de electrocanice de care ai atata nevoie in bucatarie. eMAG aduce preturi aproape la jumatate pentru incorporabile, fie ca vorbim de frigidere, cuptoare cu microunde, hote, plite sau chiar chiuvete si baterii sanitare. Mai gasiti preturi bune pentur masini de spalat vase, aparate de bucatarie si aparate de gatit si mai ales cele de prepararea cafelei si a altor bauturi. Nu in ultimul rand, poate o noutate la eMAG, gasiti multe articole pentru bucatarie si carti de gastronomie.

Toate ofertele promotiei Reaprinde pasiunea pentru gatit pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG – iPhone XS

Da, stim, iPhone XS este scump, parca prea scump, parca mai scump decat ne-am fi asteptat, chiar daca e vorba de un produs Apple de ultima generatie si de cea mai inalta calitate. E indiscutabil cel mai bun telefon mobil din lume, dar pretul e greu accesibil pentru multa lume. Dac cei de la eMAG vin cu oferte extraordinare de 24 de rate fara dobanda, rate foarte avantajoase pentru modele precum Apple iPhone XS de 64GB sau de 256GB daca preferi.

Promotia eMAG pentru iPhone XS poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Tot ce-ti doresti pentru masina ta

Alege sa te bucuri de fiecare calatorie si destinatia. Acesta este mottoul promotiei eMAG pentru accesorii necesare la masina. Preturile sunt reduse la jumatate pentu produse precum anvelopele de iarna care vor trebui montate in curand, dar si pentru capace de roti, camere DVR, playere auto, difuzoare si amplificatoare, sisteme de navigatie, becuri auto, huse de scaune, redresoare si cabluri pornire si multe, multe altele.

Promotia pentru produse auto de la eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Resigilate

Resigilatele sunt disponibile mereu la eMAG, insa in aceasta perioada va recomandam sa aruncati o privire mai frecvent decat o faceati inainte, la aceasta rubrica. Sunt reduceri de peste 500 de lei la telefoane Samsung Galaxy S9 plus, dar si preturi bune la Huawei MATE 10, laptopuri de la Lenovo, Asus dar si Apple, televizoare smart Sharp, LG sau Horizon, dar si electrocasnice mari precum masinile de spalat si frigiderele.

Toate produsele resigilate din promotie pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Haine si accesorii pentru sezon

La eMAG te bucuri de noul sezon cu o garderoba in ton. Modelele potrivite fac din toamna sezonul stilurilor deosebite. Reduceri de pana la 50% pentru o multime de piese de imbracaminte pentru barbati si femei, incaltaminte de calitate, ceasuri, genti, dar si produse de toate tipurile pentru copii, imbracaminte sport pentru toata familia si incaltaminte de calitate.

Toate ofertele pentru produse de imbracaminte si incaltaminte cu reduceri de pana la jumatate de la eMAG pot fi gasite accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Pentru noul an universitar

Articole necesare pentru orice specializare, spun cei de la eMAG, cu reduceri de pana la 60%. Back to school devine acum Back to Universty intr-o promotie ce cuprinde peste 800 de produse de cea mai buna calitate cu preturi care ating un minim istoric. Unele facultati au inceput cursurile de o saptamana deja, altele au inceput abia astazi, insa cu siguranta exista studenti de la toate specializarile care inca nu si-au cumparat toate accesoriile de care au nevoie la noile cursuri.

Aruncati o privire peste promotia eMAG pentru produse necesare studentilor la facultate. Ofertele pot fi gasite accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Star Light

O ultima promotie pe care v-o recomandam este una ceva mai mica, cu putin peste 100 de produse disponibile, dar cu reduceri consistente si preturi incredibil de accesibile. Serios, chiar sunt incredibil de avantajoase. Pentru cei care vor sa achizitioneze cu un buget redus electrocasnice mici, cautati neaparat in promotia eMAG cu produse de la producatorul Star Light, un producator destul de renumit la noi in tara care ofera garantie si are o paleta larga de espressoare, aspiratoare, fiare de calcat, sandwich makere, cuptoare electrice si storcatoare de fructe, dar si multe altele.

Promotia eMAG cu produse Star Light poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.