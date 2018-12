eMAG – Am gasit preturile cele mai bune pentru 5 electrocasnice mici

eMAG are niste oferte absolut senzationale de care ar fi bine sa profitati. Aruncati doar o privire peste urmatoarele preturi.

eMAG are o promotie speciala prin care reduce preturile chiar si cu 45% pentru mai multe produse. Am ales si noi 5 oferte foarte apetisante care o sa va convinga.

eMAG – Fier de calcat Heinner Dyna

Incepem cu cel mai ieftin fier de calcat pe care il gasesti in acest moment pe piata. Este un model de fier de calcat Heinner Dyna 2900 cu o putere de 2400W, are talpa din ceramica de cea mai buna calitate si beneficiaza de o reducere de pret de la eMAG de 35%. Oferta completa si detaliata o gasiti AICI.

eMAG – Aspirator pentru ferestre Concept

Mai putin cunoscute sunt aspiratoarele pentru ferestre. Noi am gasit un model foarte ieftin la eMAG, aspirator de la Concept ce are acumulator LiIon cu o autonomie de 50 de minute. Aspiratorul are putere de 12W si cantareste doar 0.65kg. Rezervorul de apa pentru aspirator este de 200ml. Toate detaliile si pretul cu 30% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Aspirator cu sac Star Light

Trecem acum la un aspirator clasic, modelul cu sac. Acest aspirator are volum de 3l pentru recipientul de praf, e dotat cu tub telescopic si are putere variabila de pana la 700W. In plus, aspiratorul de la Star Light e dotat cu filtru de cea mai buna calitate Hepa si are24 de luni garantie. Pretul cu 50% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Fier de calcat Tefal

Tefal e unul dintre cele mai cunoscute branduri producatoare de electrocasnice, in special de fiare de calcat. Modelul pe care vi-l propunem din promotia de la eMAG are un pret foarte avantajos, o reducere de 24% si o multime de functii. Fierul Tefal Easygliss are 2400W, rezervor de apa de 0.27l, jet de abur de 125g/min, abur variabil si sistem antipicurare. Toate informatiile le gasiti AICI.

eMAG – Aspirator de mana electrolux

Incheiem cu un produs fabricat in Romania, e vorba de aspiratorul de mana de la Electrolux. Acest aspirator are 3.6V, 0.5l, e foarte usor de utilizat, e fiabil si mai ales are un pret redus cu 37%. Oferta poate fi gasita AICI.