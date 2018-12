eMAG. 5 telefoane Android pana la 1500 de lei cu reduceri ca niciodata

Profita de cele mai bune reduceri la super telefoane de la eMAG. Cele mai cunoscute branduri de telefoane se gasesc azi la preturi sub 1500 de lei. Nu ezita sa cauti un telefon performant pentru toate nevoile.

Intreaga lista de telefoane pana in 1500 de lei de la eMAG poate fi consultata AICI.

Telefon mobil Samsung Galaxy A5 (2017), 32 GB, 4G, negru, care vine cu cadou cablu A+incarcare-sincronizare, micro USB. Ai fotografii super clare si precise cu noul Galaxy A5, adauga efecte special cu noile moduri super creative, care optimizeaza pozele. Un telefon cu adevarat eficient si puternic, cu reincarcare rapida, cu protectie sporita si mult mai mutl spatiu de stocare. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii despre acest telefon vandut de eMAG.

Telefon mobil Motorola Moto G5S, Dual Sim, 32 GB, 4 G. Cu puterea unei camera SLR profesionale la indemana, realizezi fotografii cu o claritate extraordinara, ce pot fi transformate oricand in poze spectaculoase cu diferitele moduri. Telefonul are un design subtire, metalic, conceput dintr-o singura bucata de aluminiu, taiat cu diamant si super finisat in detaliu. Mai rezistent ca niciodata, este elegant, se incarca rapid, asigurand pana la 6 ore autonomie a bateriei la o incarcare de doar 15 minute. Ai grafica incredibila si compatibilitate pentru viteza 4G. Vezi AICI mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG la super reduceri.

Telefon mobil Sony Xperia XA1, Dual Sim, 32 GB, 4G. Cu o calitate foto impresionanta, ai mai multi pixeli, mai multa lumina si cele mai bune imagini pentru telefoanele din aceasta clasa. Design-ul telefonului este unul incredibil de elegant, cu muchii imperceptibile, care se incadreaza perfect in mana, datorita formei fine si rotunjite. Cu un procesor eficient si consum de energie mica, aveti parte de interactiuni cursive si mult mai rapide, cu viteza 4G extrema, atat la navigare pe internet, cat si la vizionarea clipurilor video sau jocuri pe telefon. Ai mai multa memorie, o baterie mai rezistenta pe termen lung, care iti permite sa folosesti telefonul o zi intreaga fara probleme. Mai multe detalii despre acest telefon gasesti AICI.

Telefon mobil HTC U Play, 32 GB, 4G. Un telefon jucaus, care se potriveste perfect in mana ta, cu noua suprafata fluida sofisticata. Cu multe functii pentru fotografii si videoclipuri, ai stabilizare optica a imaginii, cu timp de expunere mai lung si mult mai clar, acest telefon este excelent si usor de utilizat pentru a face poze deosebite. Modul ultrapixel te va surprinde cu sensibilitatea de patru ori mai mare la lumina decat modul standard. Pentru mai multe detalii despre acest telefon rezistent si cu super reduceri de la eMAG intra AICI.

Telefon mobil Allview P9 Energy S, Dual Sim, 32 GB, 4G, auriu. Ai suficienta autonomie pentru a oferi mobilitate in toate activitatile zilnice. Ai incarcare rapida, selfie-uri de invidiat, datorita camerei de 13 MP. Iar tehnologia PDAF te ajuta sa focusezi rapid si precis pentru a nu rata niciun detaliu al obiectelor in miscare. In plus, ai culori surprinzatoare, intense, pentru o experienta vizuala captivanta. Ai mai mult spatiu, datorita cardului microSD, iar informatiile tale sunt in siguranta cu sigiliul perfect datorita amprentei. Are un sistem de operare aerisit, caracterizat prin viteza mare de optimizare si reactie. Iata detalii tehnice despre acest produs la super reducere vandut de eMAG.