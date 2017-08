Liderul sindical ce critica pensionarii tineri s-a pensionat la 45 ani. Coarnă: "Pe caz de boală"

Dumitru Coarnă, liderul sindical din Poliţie care critica pensionarii tineri, s-a pensionat la 45 de ani. Şi chiar recunoaşte. Totul a ieşit la iveală după ce un poliţist le-a trimis colegilor lui o scrisoare deschisă în care îl acuză pe Coarnă de ipocrizie. Liderul sindicat a precizat, la Realitatea TV, că s-a pensionat pentru a fi tratat de cancer.

Contactat de Realitatea TV, liderul de sindicat spune că s-a pensionat din motive medicale. Anul trecut, Coarnă a încasat lunar, din pensie şi salariu, peste 14.000 de lei, lunar. E drept, el nu s-a reangajat după pensionare pe aceeaşi funcţie.

”Aţa s-a ajuns în ministerul de Interne: vreau si eu. Pai in ultimele sase luni fac si eu salariul pensia mai mare si ma pensionez si pe mine cu 10 mii. Asa se face. Dupa care a pensionat-o si a doua zi a angajat o pe aceeasi functie. Popescu Alina se numeste 44 de ani, din Slatina”, a declarat Coarnă.

La câteva zile după această declaraţie, un poliţist şi-a exprimat revolta într-o scrisoare deschisă trimisă colegilor săi.

Contactat de Realitatea TV, Dumitru Coarnă a recunoscut că s-a pensionat la 45 de ani, dar susţine că motivele au fost medicale.

”Deci am fost pensionat medical. Am fost gasit la un control de rutina cu o problema la plamanul stang. Am fost trimis la spitalul Gerota Dionisie Lupu. Am fost bagat in comisia de Medicina Muncii, comisia de Medicina Muncii m-a clasat în gradul 3”, a afirmat el.

Potrivit declaraţiei de avere depusă pentru anul trecut, Dumitru Coarnă a avut trei venituri. El a câştigat 14.700 de lei ca membru al Comitetului Economic şi Social şi 52.800 de lei pensie. Cei mai mulţi bani au venit însă de la Sindicatul Naţional al Poliţiştilor, de unde, în 2016, Dumitru Coarnă a avut un venit de peste 100 de mii de lei.

Un calcul simplu arată că liderul de sindicat a câştigat în 2016 aproape 170 de mii de lei, adică peste 14.000 de lei lunar.

Dumitru Coarnă este unul dintre cei mai vehemenţi sindicalişti din Poliţie. El a acuzat mai multe persoane că s-au pensionat la vârste fragede pentru ca apoi să se angajeze din nou la Ministerul de Interne.

Coarnă a venit, apoi, cu lămuriri, la emisiunea ”Talk News”, de la Realitatea TV:

”Eu am fost pensionat medical la 45 de ani, după 27 de vechime efectivă. Nu m-am pensionat din alte motive. Comisia Mediaclă a constatat aceste lucruri.

Am fost depistat cu o problemă medicală la un control de rutină, am fost internat succesiv de mai multe ori. Am ajuns la cancer ulterior. Am făcut chimioterapie. De trei ani de zile sunt operat de cancer.

În 2009, am fost angajat pe calitate de consilier juridic cu un salariu de 1.500 de lei, iar pensia era de 1.700 de lei. Dvs. ați făcut o paralelă între ceea ce am realizat eu cu Ministerul de Interne. Ei au fos pensionați la 37 de ani fără să îndeplinească condițiile de vechime și vârstă, eu am fost pensionat cu respectarea legii”, a afirmat Dumitru Coarnă.