Dragnea, lovit în plin înaintea procesului din 27 mai: "Judecătorii nu se lasă impresionaţi"

Augustin Lazăr, fost procuror general al României, a oferit un interviu amplu pentru realitatea.net, în care a vorbit inclusiv despre situaţia lui Liviu Dragnea, care acuză presiuni asupra judecătorilor în cazul său.

Augustin Lazăr nu crede că judecătorii ar trebui să se lase impresionaţi de Liviu Dragnea, în dosarul in care şeful PSD este acuzat că a angajat secretare PSD la Protecţia Copilului din Teleorman. Termenul de judecată este programat marţi, 27 mai.

Redăm mai jos porţiunea de dialog purtată de Augustin Lazăr cu jurnalistul Cristian Otopeanu referitoare la acest subiect.





"Presiuni pe mine? Politicienii interesaţi s-au lămurit cu cine au de a face şi nu au îndrăznit"

- Realitatea.net: Dar dumneavoastra ati primit telefoane prin care sa vi se ceara ceva? Sau nu neaparat dumneavoastra direct, ci prin interpusi? Ati simtit ceva?

- Eu am comunicat in spatiul public mereu si prin pozitia ferma pe care am adoptat-o in public, politicienii interesati s-au lamurit cu cine au de a face si nu au indraznit. Pentru ca de fiecare data le-am dat riposta transparent si public, spunand cum stau lucrurile in realitate. Mi-am putut permite aceasta atitudine publică deoarece nu mi-am datorat cariera profesionala nimanui altcuiva decat profesorilor mei de la Universitatea din Cluj, care m-au invatat ca este important sa fii profesionist, dar mai important este ca magistrat sa ai un caracter puternic, sa afli si sa promovezi exclusiv adevarul in Justitie si in viata publica.

Printre avantajele unui procuror care are peste 35 de ani vechime este experienta profesională. Un astfel de procuror nu se lasa impresionat, mai ales ca nu isi datoreaza cariera profesionala cuiva. Nu are decat sa spuna adevarul si, daca respecta legea si respecta adevarul, nu are motive sa se teama de nimic. Mai ales ca cei care fac afirmatii publice trunchiate si ataca justitia nu sunt dintre cei care au excelat profesional, pentru a ne intimida prin realizările lor. Nici juridic si nici in alte domenii! Intotdeauna, impresioneaza cel care este autoritate in domeniu si vine sa iti demonstreze contributia sa profesionala. Daca vine exclusiv cu ton ridicat spre magistrati, pregatit sa dea fake-uri, asta nu doar ca nu ne impresioneaza, dar ne determina sa ii dam o riposta legala, exact asa cum se cuvine.

- Realitatea.net: Da, insa eu vreau sa va intreb ceva. Este posibil ca, uneori, competenta, sau lipsa ei, sa bata functia? Si, ca sa fiu direct, ma refer la parghiile prin care unii sau altii ar putea actiona.

- Din pacate, auzim de nenumarate ori in spatiul public ca nu se observa criteriile meritocratiei in selectia pentru anumite functii de conducere. Criteriile adeseori utilizate sunt cele de fidelitate pentru un anume lider politic. Acesta nu este cazul in institutiile justitiei, unde se dau niste examene foarte severe, incepand de la admiterea în Institutul National al Magistraturii si pana la examenele pentru functii de conducere. Ei, bine, procurorii si judecatorii, cand vorbesc, stiu despre ce vorbesc. Sunt profesionisti si nu vorbesc decat dand solutii conform legii, dand explicatii conform legilor.

Ce spune despre afirmaţiile lui Liviu Dragnea, conform cărora că sunt presiuni pe judecătorii care vor da verdictul pe 27 mai

- Realitatea.net: Apropo de presiuni, Liviu Dragnea sustine ca sunt presiuni pe judecatorii care vor da sentinta definitiva in dosarul in care seful PSD este acuzat ca a angajat secretare PSD la Protectia Copilului din Teleorman. Ce raspuns dati?

- Eu nu as dori sa ma refer la un anume politician, dar, desigur, cine este prins in proceduri judiciare, cine este afectat si are interese in proceduri judiciare, vrea sa prezinte o explicatie subiectivă solutiilor care se dau în dosare. Dar aceste explicatii sunt naive si nu se poate intelege de ce un judecator experimentat s-ar lasa impresionat, exact în cazul lor, de cineva pentru a da o solutie. In mod clar, fiecare magistrat trebuie sa aiba responsabilitatea solutiilor pe care le da. Daca sunt emise in cadrul legal, ele sunt temeinice și legale. Va rog sa observati ca toate procedurile legale au o cale de control judiciar. Nu se poate sa nu existe o cale de control judiciar.

Daca procurorul a gresit, exista un procuror-sef, care, la plangerea partii, ii face control judiciar si poate infirma solutia. Exista apoi judecatori de camera preliminara, care, inainte de a se judeca orice dosar, verifica legalitatea administrarii probelor și apararile prezentate de părți. In continuare, intervine completul de judecata de la fond, apoi exista cale de control judiciar in apel, inainte ca soluția să rămână definitivă. Si, atunci, cum s-ar putea spune ca toti acestia au gresit sau s-au lasat impresionati de cineva? Daca se da o solutie de condamnare, in final, este clar ca aceasta exprima realitatea judiciara a probelor din dosar, adevarul judiciar.

