Dosar penal după decesul lui Ilie Balaci! Ambulanța Dolj: Nu avem ce să ne reproșăm

Un dosar de cercetare penală pentru moarte suspectă a fost întocmit de poliţiştii din Dolj, în urma decesului fostului internaţional Ilie Balaci. În paralel, ministerul Sănătății a declanșat o anchetă la Ambulanţa Dolj, cu privire la intervenţia din dimineaţa zilei de duminică.

"Ne-am autoseziat după suspiciunile familiei pe care le-am aflat din presă”, a precizat Sorina Pintea, ministrul Sănătății, la Digi24.

Ea a adăugat că se va verifica „modul în care a fost preluat pacientul de la dispecerat până la declararea decesului”, dar și „modul în care i s-a prescris o medicație și există suspiciunea că n-ar fi medicația corectă”.

„Domnul Ilie Balaci este un erou național”, a adăugat ministrul.

„În maxim 2 zile vom afla exact dacă procedurile și protocoalele au fost respectate”, a afirmat Sorina Pintea.

Ambulanţa Dolj: „Nu avem ce să ne reproșăm din punct de vedere al intervenției”

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Dolj nu au ce să își reproșeze cu privire la modul de intervenție, după ce au fost solicitați să acorde ajutor în cazul fotbalistului Ilie Balaci, purtătorul de cuvânt al instituției, Traian Măgală, precizând că el a fost cel care a fost la fața locului.

Potrivit lui Măgală, SMURD-ul a fost chemat întrucât acestea sunt procedurile, fiind un echipaj superior și din punct de vedere al aparaturii.

„Chiar eu am fost, ieri, acolo, la prima mână. Nu am ce să ne reproșăm din punct de vedere al intervenției. Am gestionat situația așa cum trebuia să o facem. Am intubat, am făcut masaj și am administrat medicamentația necesară. Mai mult de atât nu putem face nici noi. Nu suntem zei. S-a chemat SMURD-ul pentru că este un echipaj superior și de aceea se cheamă atunci când se presupune că ar mai fi ceva în plus de făcut. Nu avem ce să ne reproșăm. Nu știu nimic de vreun control sau de vreo anchetă”, a declarat Măgală.

Ilie Balaci,în vârstă de 62 de ani, legendarul jucătorul al Craiovei Maxima, a murit, duminică dimineață, din cauza unui stop cardio-respirator.

Potrivit unor surse, acesta a petrecut noaptea de sâmbătă spre duminică într-un local din Craiova. Duminică dimineață i s-a făcut rău, dar medicii ajunși la locuința sa nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, declarând decesul.

