Doliu în lumea desenului animat, a murit "vocea" lui Minnie Mouse

Doliu în lumea desenului animat, a murit "vocea" unuia dintre cele mai iubite personaje! Russi Taylor, cea care a fost vocea lui Minnie Mouse în ultimele trei decenii, a murit în California la 75 de ani, a informat duminică compania Walt Disney.

"Minnie Mouse şi-a pierdut vocea prin moartea lui Russi Taylor", a declarat într-un comunicat preşedintele şi directorul executiv al companiei, ca omagiu adus actriţei care în ultimii 40 de ani şi-a împrumutat vocea unei mulţimi de personaje, dar care era în principal cunoscută ca partenera lui Mickey Mouse, potrivit Agerpres.

"Timp de peste 30 de ani, Minnie şi Russi au lucrat împreună pentru a distra milioane de persoane din întreaga lume, într-o asociere care a făcut din Minne o figură emblematică de talie mondială îndrăgită de toţi şi o legendă a companiei Disney", a precizat oficialul.

Născută în Massachusetts, în 1944, legătura lui Taylor cu compania Disney i-a marcat întreaga viaţă, cum ea însăşi a povestit într-o anecdotă.

În 1986, a devenit vocea lui Minnie într-o competiţie dură alături de alte 200 de aspirante.

Russi Taylor a fost vocea lui Minnie în filme ca 'Who Framed Roger Rabbit', 'Runaway Brain', 'Get a Horse' y 'Mickey, Donald, Goofy: Three Musketeers' şi în serialele de televiziune precum 'Mickey Mouse Works', 'House of Mouse', 'Mickey Mouse Clubhouse', sau 'Mickey and de Roadster Racers'.