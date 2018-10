Diferenţa dintre rubeolă, rujeolă şi varicelă. Acestea trei boli infecţioase se numără printre cele mai cunoscute boli ale copilariei.

Diferenţa dintre rubeolă, rujeolă şi varicelă. Chiar daca au manifestari asemanatoare, aceste afectiuni difera intre ele in ceea ce priveste cauzele, tratamentul, dar chiar si simptomatologia. Invata sa faci diferenta intre rujeola, rubeola si varicela, pentru a avea grija cat mai bine de micutul tau!

Este foarte important sa stii sa diferentiezi cele trei afectiuni, dar si alte boli ale copilariei, deoarece multe dintre ele sunt confundate de parinti cu alergii sau iritatii ori alte afectiuni ale pielii. Administrarea unor tratamente gresite si ingrijirea necorespunzatoare a micutului pot creste riscul de complicatii severe.

Cauzele rubeolei, rujeolei si varicelei

Una dintre primele diferente intre cele trei boli ale copilariei consta in cauzele care le provoaca.

Varicela (varsatul de vant) este o boala a copilariei cauzata de virusul varicella-zoster si este extrem de contagioasa. Aproape 90% dintre persoanele care stau in preajma unui bolnav de varicela (respira acelasi aer cu el) fac, la randul lor, varicela.

Rubeola (pojarul german) este o boala infectioasa cauzata de un virus ARN din familia togaviridae (genul rubivirus). Pentru prevenirea acestei afectiuni, s-a dezvoltat un vaccin care se administreaza obligatoriu copiilor, in scoala, si care este eficient in peste 99% din cazuri.

Rujeola (pojarul) este o boala infecto-contagioasa cauzata de virusul rujeolic din familia Paramyxovirus (genul Morbillivirus).

Moduri de transmitere (contagiozitate) ale rubeolei, rujeolei si varicelei

Toate cele trei boli se transmit pe cale aerogena sau prin atingerea obiectelor infectate cu picaturi de saliva, secretii nazale si conjuctivale.

Diferenţa dintre rubeolă, rujeolă şi varicelă. In cazul rujeolei, copilul este contagios patru zile inainte si tot atatea dupa aparitia eruptiei cutanate specifice afectiunii.

Perioada de contagiozitate este mai extinsa in cazul rubeolei. Se intinde la 7-10 zile inainte de eruptie si aproximativ 5-7 dupa aceea, conform copilul.ro.

Cea mai contagioasa perioada a varicelei incepe cu aproximativ trei zile inainte de eruptia pe piele si continua in primele doua faze, pana cand veziculele prind crusta, adica vreo 5 zile dupa eruptie.

Tratamentul rubeolei, rujeolei si varicelei

Toate cele trei boli sunt infectii virale (cauzate de virusuri), ceea ce inseamna ca nu pot fi vindecate cu ajutorul medicamentelor, cu atat mai putin al antibioticelor.

Diferenţa dintre rubeolă, rujeolă şi varicelă. Este foarte important ca atunci cand descoperi bubitele sau petele pe corpul micutului tau sa mergi cu el la pediatru, pentru a-ti confirma banuielile si a pune un diagnostic precis. Medicul iti va explica si care sunt masurile terapeutice ambulatorii pentru a ingriji cat mai bine copilul.

Rubeola este una dintre cele mai usor de indurat si mai putin severe dintre afectiunile copilariei. Nu este nevoie de niciun tratament pentru a ameliora simptomele, deoarece sunt foarte usoare si suportabile.

Cu toate acestea, este nevoie ca micutul sa stea in carantina, in special in perioada in care este contagios, pentru a se evita contaminarea celor care intra in contact cu el.

Diferenţa dintre rubeolă, rujeolă şi varicelă. Chiar daca varicela se manifesta ceva mai sever decat rubeola si simptomele sunt mai severe, nici aceasta boala nu necesita un tratament medical special. Doar in cazul in care mancarimile sunt foarte severe, medicii vor prescrie copilului antihistaminice. Daca pruritul nu este foarte sever, se vor folosi mixturi mentolate pentru ungerea veziculelor si calmarea senzatiei de mancarime.

In rest, boala trebuie lasata sa isi urmeze cursul si sa se vindece de la sine, prin bagarea copilului in carantina, repaos la pat, alimentatie usoara si, in cel mai rau caz, medicamente pentru scaderea febrei. Medicul ii va prescrie medicamente antipiretice, pentru a reduce temperatura sau antialgice, pentru calmarea durerilor.