Dieta cu iaurt şi ţărâţe de ovăz. Scapi rapid de 5 kg, fără să faci foamea

Ca sa arati impecabil, incearca o dieta sanatoasa si foarte simpla. Nu e vorba despre o cura de slabire cu meniu complex. Dieta cu iaurt si tarate de ovaz este, mai degraba, dieta ta obisnuita, la care adaugi acest doua ingrediente. Asteapta-te ca dupa cateva zile digestia ta sa functioneze mai bine si cantarul sa nu mai depaseasca greutatea ideala.

Dieta cu iaurt si tarate de ovaz este satioasa, iti ajuta corpul sa digere mai usor alimentele si permite eliminarea toxinelor din corp. Cel mai important, insa, este ca te ajuta sa slabesti cateva kilograme, fara sa te simti slabita la finalul curei.

Mananca tarate de ovaz la micul dejun si vei avea energie sa faci tot ce ti-ai propus pana spre pranz, fara sa cedezi gustarilor nesanatoase.

O ceasca de tarate cu iaurt si fructe de padure=350 de calorii

Dimineata, cand te grabesti la serviciu, uita de gandul ca iti poti lua in drumul tau niste covrigi deliciosi. Rezerva-ti cateva minute – de atat ai nevoie –, si delecteaza-te cu o ceasca de fulgi de ovaz cu un iaurt degresat si cateva fructe de padure.

Conform livestrong.com, o astfel de gustare hranitoare si foarte satioasa are aproximativ 350 de calorii, dintre care 20 de grame de proteine, 39 de grame de proteine, 6 grame de fibre si 6 grame de lipide.

Dieta cu iaurt si tarate de ovaz: beneficiile taratelor

Contin multe fibre solubile si insolubile, de aceea se digera mai greu. Ce e cu adevarat interesant este ca scad apetitul, asta inseamna ca vei consuma ceva mai putine calorii intr-o zi.

Daca reusesti sa gasesti timp si pentru o jumatate de ora de miscare, cum ar fi un program de exercitii fizice de tipul genuflexiunilor si abdomenelor, vei avea rezultate si mai bune daca urmezi dieta cu iaurt si tarate de ovaz. Specialistii spun ca trebuie sa arzi 3.500 de calorii, ca sa dai jos aproximativ o jumatate de kilogram.

Taratele sunt si foarte sanatoase. Contin vitaminele B si E, minerale, precum, fier, zinc, mangan, seleniu, fibre si substante cu efecte anticancerigene si energizante. Mai mult, taratele de ovaz regleaza nivelul de colesterol, protejeaza inima, tin glicemia sub control, lupta impotriva stresului si intaresc sistemul imunitar.

Calitatile iaurtului

Cel mai important beneficiu adus de iaurturi sanatatii este ca regleaza tranzitul intestinal, datorita continutului de bacterii valoroase care asigura si mentin flora intestinala.

Daca vrei sa prepari iaurt in casa, fierbe laptele, lasa-l la racit intr-un vas ceramic, apoi adauga in el o lingura de smantana. Trebuie sa stea intr-un loc calduros pana a doua zi.

Dieta cu iaurt si tarate de ovaz – varianta rapida

Poti tine aceasta cura in doua moduri. Prima, cu rezultate mai lente, consta in inlocuirea micului dejun cu o portie de iaurt cu tarate de ovaz si fructe, urmand ca pranzul si cina sa fie compuse din alimente obisnuite, de preferat sa incluzi mai multe fructe, legume si carne slaba in meniu.

A doua varianta a dietei te va ajuta sa slabesti pana la cinci kilograme in doar o saptamana. Ce trebuie sa faci: atat la micul dejun, cat si la cina mananca un iaurt degresat, amestecat cu doua linguri de fulgi de ovaz, iar la pranz hraneste-te cu supa (cat poti manca) ori ciorba fara paste sau galuste.

Daca vrei sa repeti dieta, ia o pauza de cateva zile, timp in care mananca mai dietetic, apoi o poti relua, dar nu de mai mult de trei ori, pentru ca iti privezi corpul de unele substante nutritive esentiale.

Sursa: andreearaicu.ro