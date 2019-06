Uimitoarea dietă cu ayran, băutura turcească care te ajută să slăbești când e caniculă

dieta cu ayran

Dieta cu ayran. Ayranul este o bautura incredibil de racoritoare si foarte sanatoasa.

Dieta cu ayran. Specific bucatariei turcesti, ayranul nu este altceva decat un amestec de iaurt, apa si sare, iar specialistii sustin ca este una dintre cele mai potrivite bauturi lactate pe timp de vara, intrucat te ajuta sa slabesti.

Probabil este de la sine inteles ca nu ar trebui sa asociezi ayranul cu carne grasa sau cu o portie de cartofi prajiti daca vrei sa slabesti. Consuma-l ca atare si vei observa ca in scurt timp talia va fi mai subtire, iar grasimea de pe abdomen va disparea incetul cu incetul.

Dieta cu ayran. Cum se prepara ayranul

Din fericire, nu trebuie sa mergi la un restaurant cu specific turcesc de fiecare data cand vrei sa bei ayran. Aceasta bautura lactata se prepara foarte simplu si acasa, ba chiar este mai sanatoasa in varianta homemade. Pentru a prepara singura ayran, ai nevoie de urmatoare ingrediente:

- iaurt simplu degresat (400 gr)

- apa plata (1 l)

- sare

Dieta cu ayran. Intr-un blender, adaugi intai iaurtul si apa, apoi adaugi sare, putin cate putin, pana ce ajungi la gustul care iti place. Aceasta este reteta de baza pentru ayran, insa in functie de preferintele tale, o poti modifica, astfel incat sa isi pastreze calitatile necesare arderii grasimilor. In ayran se poate adauga piper, usturoi, menta sau chimen.

Dat fiind faptul ca vrei sa slabesti in perioada verii, este recomandat sa folosesti foarte putina sare in ayran si sa adaugi un ingredient aromat in preparatul tau, astfel incat sa suplinesti lipsa sodiului. Stii deja ca sarea contribuie la retinerea apei in tesuturi, ceea ce inseamna ca poti face celulita si poti dobandi un aspect "pufos" in zonele cheie ale corpului - picioare, abdomen, brate.

Ce aport nutritional are ayranul

Dieta cu ayran. Deoarece este realizat din iaurt, ayranul pastreaza proprietatile nutritionale ale acestuia, adica iti furnizeaza probiotice necesare bunei functionari a tranzitului intestinal, proteine, vitamina B6, vitamina B12, vitamina B2 (riboflavina), calciu, magneziu si potasiu, printre altele.

Cum te ajuta ayranul sa slabesti

Pentru a putea slabi, este recomandat sa consumi 1-1,5 l de ayran pe zi. La fiecare 3-4 ore, este indicat sa bei un pahar de ayran, dar este esential sa consumi aceasta bautura lactata inainte de fiecare masa, pentru a dobandi rapid senzatia de satietate, dar si pentru a imbunatati digestia si a combate probleme precum constipatia, diareea si balonarea.

Dieta cu ayran. O digestie sanatoasa inseamna o slabire eficienta! Dincolo de acest aspect, ayranul alunga poftele alimentare si te determina sa tai o portie generoasa de calorii din meniul zilnic. In plus, poti inlocui masa de seara cu un pahar de ayran. Bautura poate fi adaugata si in salate, supe sau cocktailuri.

Nu uita de calciul din ayran. Conform studiilor, persoanele care consuma alimente bogate in calciu au sanse mai mari sa-si accelereze metabolismul si sa arda grasimile intr-un ritm mai alert.

Dieta cu ayran. Ayranul este si foarte hidratant, datorita continutului mare de apa, ceea ce nu poate fi decat foarte benefic pentru organism.

Sursa: ele.ro