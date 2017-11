Deținuții vor pleca și mai repede din închisoare. A intrat în vigoare un nou ordin de ministru

Detinuții vor pleca si mai repede din inchisoare. Ordinul ministrului de interne privind aresturile improprii a fost publicat în Monitorul Oficial.

Angajatii penitenciarelor au reluat calculul executarii pedepselor de catre detinutii aflati in custodie, avand in vedere ca a fost publicat ordinul ministrului de interne (nr. 140/2017) prin care se stabilesc aresturile de politie care au conditii improprii.

,,Avand in vedere ca acest ordin apare cu aproape o luna intarziere de la aplicarea legii recursului compensatoriu (19 octombrie 2017), toate calculele vor trebui refacute pentru a fi avute in vedere zilele petrecute in detentie in conditii improprii in aresturi'', informează Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.

,,Pot aparea si alte erori de sistem si ca, cel mai probabil, vor fi cazuri de detinuti care ar fi trebuit deja pusi in libertate in perioada 19 octobrie - 17 noiembrie 2017'', mai precizează sursa citată.

,,Avand in vedere ca a fost deja un caz in care un detinut a fost tinut in detentie ilegala, asteptam reactia ministrului Justitiei - cel direct responsabil de aplicarea acestei legi in bune conditii - atunci cand se va descoperi ca vor fi si alte persoane care au fost tinute peste termenul legal in detentie'' , mai spun sindicatele.