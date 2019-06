Dăncilă, răspuns pentru Iohannis: ”Avem în lucru un pachet de măsuri pentru procesul electoral”

Premierul Viorica Dăncilă a luat act de scrisoarea președintelui Klaus Iohannis prin care i-a solicitat modificarea legislației electorale în așa fel încât să nu mai fie probleme în ziua votului.

Dăncilă a anunțat că la nivelul Guvernului se lucrează și se va veni cu un proiect care va modifica legislația electorală.

”Imediat după alegerile europarlamentare am cerut MAI și MAE să analizeze organizarea și desfășurarea votului și să ne spună care sunt soluțiile pentru ca românii din diaspora să nu mai aibă probleme la vot. Avem în lucru un pachet avansat de măsuri pentru procesul electoral, astfel încât să fluidizăm procesul de votare. Luăm în calcul prelungirea votului pe mai multe zile, extinderea votului prin corespondență și orice altă soluție care este bună. Salut inițiativa Parlamentului de a constitutui o Comisie de cod electoral și vă asigur că Executivul are toată deschiderea spre dialog. Ne-am bucura dacă din partea președintelui României și a partidelor de opoziție am avea un proiect concret pe care să și-l asume și care să fie bun pentru toți cetățenii. Este mult mai ușor să critici decât să faci ceva concret. În situația în care opoziția și președintele vor considera că este necesară suplimentarea numărului de secții din diaspora, Guvernul va asigura finanțarea ”, a spus Viorica Dăncilă.

