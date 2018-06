Dăncilă pleacă azi în Portugalia. Câte vizite externe a bifat deja premierul globe-trotter al PSD

Viorica Dancila

Viorica Dăncilă este primul dintre premierii PSD din ultimul an și jumătate care bifează vizită după vizită în plan extern. Nici Grindeanu, nici Tudose nu au ieșit aproape deloc din țară, au rămas să țină piept protestelor pentru apărarea luptei anticorupție. Deși nu vorbește aproape deloc limba engleză și comite gafe după gafe, Dăncilă este trimisă de alianța de guvernare să ne reprezinte des la export, poate și pentru a scăpa de presiunea internă căreia prim-ministrul pare nu pare să-i facă față.

Premierul Viorica Dăncilă începe miercuri o vizită oficială de două zile în Portugalia, unde va avea întrevederi cu omologul său, Antonio Costa, precum şi cu preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa.

Este a patra vizită externă a lui Dăncilă în mai puțin de patru luni de guvernare.

Premierul și-a început turneul extern printr-o vizită secretă în Israel, unde s-a întâlnit cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a-l asigura de intenția Guvernului de a muta ambasada României la Ierusalim.

Dincolo de disputele politice pe tema reprezentării Romaniei în Israel, întâlnirea cu liderul din Orientul Mijlociu a oferit un moment amuzant. "He, he" a fost raspunsul lui Dancilă la salutul oficial al lui Netanyahu "Pleasure to see you" ("Îmi pare bine să vă văd").

A urmat o vizită la Vatican, unde Dăncilă a fost însoțită de soț. După întâlnirea cu Papa, premierul României a făcut o nouă gafă. Premierul a declarat că în discuția pe care au avut-o la Vatican, Papa Francisc i-a confirmat ca va veni anul viitor in Romania, anunț infirmat ulterior de nunțiul apostolic din România.

Premierul Dăncilă a mai vizitat și Polonia, la sfârșitul lunii mai. Dăncilă a fost într-o vizită oficială la Varşovia unde au avut loc primele consultări interguvernamentale România - Polonia. Dăncilă a fost primită la Palatul Belweder de premierul polonez Mateusz Morawiecki.

Dăncilă a oferit momente virale și după întâlnirea cu premierul croat, la București. După ce, la întâlnirea cu Andrej Plenkovic, n-a mai aşteptat intonarea imnului și a fost trasă de mânecă de omologul său, premierul Viorica Dăncilă a mai comis o gafă: a vrut să-l întrebe, în engleză, pe Andrej Plenkovic dacă doreşte să facă o fotografie. „Make a photo?", l-a chestionat Dăncilă pe omologul său de la Zagreb.

Ce face Dăncilă în Portugalia

Vizita în Portugalia are drept scop "consolidarea cooperării bilaterale dintre România şi Republica Portugheză, cu accent pe relaţiile economice în vederea exploatării potenţialului comercial şi investiţional, precum şi în domeniul apărării şi al politicilor de securitate", informează Guvernul.

Potrivit sursei citate, cu prilejul vizitei va avea loc inaugurarea unor noi cadre de cooperare în domenii precum cercetare fundamentală şi inovare, sănătate publică şi medicină, cooperare academică.

O componentă semnificativă a agendei de discuţii va viza cooperarea în plan european, inclusiv în perspectiva preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019, indică Guvernul.