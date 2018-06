Dacia. Aşa arată Dacia EF-Vision 2050, maşina cu care vor merge nepoţii noştri

Pasionaţii brandului Dacia au încredere că maşina autohtonă va rezista inovaţiilor tehnologice de peste decenii. Galeria Foto.

Cristina Enciu, un tânăr designer, și-a imaginat liniile unui concept futurist sub marca Dacia: EF-Vision 2050. Conceptul EF-Vision 2050 este centrul lucrării de licență a Cristinei, fiind conceput și desenat sub îndrumarea designerilor Renault din cadrul Centrului de Design pe care marca franceză îl are deschis la București, scrie automarket.ro.

"Noțiunea care stă la baza brandului Dacia este accesibilitatea. Deși conceptul meu este într-adevăr unul futurist, ideea din spate nu se îndepărtează deloc de accesibilitate. De aici și ideea banchetelor din spate care în loc să se extindă prin mecanisme complicate, se extind prin simpla noțiune fizică de elasticitate și flexibilitatea a materialului, care este inițial pliat după un model parametric, permițându-i astfel extinderea", a spus designerul.

Cum arată Dacia EF-Vision 2050, în Galeria Foto.