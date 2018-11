Cutremur de 7,1 în Alaska, urmat de o alertă de TSUNAMI. "Infrastructura a fost afectată masiv"

Un cutremur de 7,1 grade pe Richter s-a produs în Alaska, la aproximativ 12 kilometri de orașul Anchorage.

Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, iar autoritățile au emis o alertă de tsunami, dată fiind apropierea Oceanului Pacific de Nord, dar ulterior a fost ridicată.

Conform datelor US Geological Survey (USGS), intensitatea seismului a fost ulterior revizuită la 6,7 pe Richter. Mai multe clădiri au fost evacuate, potrivit primelor relatări de la fața locului.

"Infrastructura a fost afectată masiv, după cutremur. Mai multe case şi clădiri au suferit pagube însemnate. Câteva drumuri şi poduri au fost deja închise. Facem apel la oameni să nu pornească la drum dacă nu este nevoie", a anunţat poliţia din Anchorage.

This earthquake straight cracked my school in half pic.twitter.com/kdm1O1yjb6

În imaginile de mai jos se văd pagubele produse de cutremur în redacția unui post local de televiziune:

More on the damage from the newsroom. #ktva #earthquakedamage #alaska #weather pic.twitter.com/pAHJZqvzJF