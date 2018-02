Cum scapi de celulită cu usturoi

Celulita nu mai este de multa vreme doar o chestiune estetica, aceasta poate provoca probleme serioase la nivelul pielii.

Printre remediile si tratamentele contra celulitei se numara si usturoiul.



Usturoiul este cunoscut ca fiind un antibiotic naturat, ideal in lupta cu infectiile. Acesta este folosit in tratarea ranilor cicatrizante sau pentru combaterea simptomelor de raceala si gripa.



De ani buni, usturoiul este utilizat si in zona cosmetica. Conform unor studii, usturoiul se lupta cu bacteria care provoaca celulita.



Ce trebuie sa faci pentru a scapa de celulita cu ajutorul usturoiului



Trebuie doar sa zdroesti 3 catei de usturoi si sa-i mananci cruzi. Mananca doua-trei linguri de usturoi crud dupa ce ai luat masa, timp de 13 zile.



Daca te supara gustul de usturoi poti sa scapi de el cu putin lapte. Bea un pahar imediat dupa ce ai mancat cei 3 graunte.



In cazul in care nu ai o piele sensibila, poti aplica pasta de usturoi direct pe zonele afectate, scrie lyla.ro.