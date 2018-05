Cum să reduci colesterolul cu cireșe negre. Vindecă boli grave

Cura cu cireşe amare

Chiar dacă cireșele amare sunt un pic mai mici decât cele roșii și au un gust un pic acrișor, acestea conțin peste 70% apă, complexul vitaminic B, mai ales B1, B2 și B6, dar și o cantitate mare de vitamine.

Aceste super-fructe au efecte terapeutice incredibile și pot fi folosite ca adjuvant în boli precum cele cardiace sau vasculare.



Cireșele amare sunt indicate a fi consumate mai ales dacă te confrunți cu afecțiuni precum durerile musculare, afecțiuni inflamatorii, boli hepatice, astm, bronșită sau îmbătrânire prematură.



Datorită conținutului de potasiu, acestea ajută la reglarea nivelului de colestrol în sânge și au efect depurativ, puternic detoxifiant, dar și energizant fizic și psihic.



Vitamina C, alături de magneziu și potasiu, asigură un rol sedativ pentru sistemul nervos și sunt indicate mai ales în bolile reumatice, dar și ateroscleroza, hipertensiuen arterială, cât și constipație.



Au o cantitate mare de antioxidanți



Culoarea lor închisă este dată de prezența anticianinelor, în coaja cireșelor aflându-se cea mai mare cantitate de antioxidanți.



Poți alege să le consumi în stare proaspătă, dar trebuie să te gândești și la o modalitate de a le conserva pe tot parcursul anului, astfel că poți alege să le pui la congelator sau să le păstrezi sub formă de compot ori dulceață.



Nici sucul din fructe nu trebuie evitat, mai ales că sucul de cireșe amare îți oferă o porție mult mai semnificativă de antioxidanți decât o fac coacăzele, și au un aport mult ma mare de vitamina E, benefic mai ales pentru o piele frumoasă și luminoasă.



