Cum reduci vergeturile: 5 trucuri pentru picioare superbe

Cum scapi de vergeturi

Cum reduci vergeturile usor si rapid? Cu ajutorul unor trucuri simple, pe care le poti pune in aplicare inca din sezonul rece, ca sa ai picioare superbe cand vine vara!

Vergeturile sunt o problema comuna: mai mult de jumatate dintre femeile din lume se confrunta cu ele! Nu e nimic rusinos sa ai vergeturi, insa, uneori, ele te pot face sa te simti incomod din cauza aspectului inestetic.



Pentru a evita aceasta stare, poti incerca mici trucuri care te ajuta sa scapi de vergeturi si sa ai o piele mai ferma. Pe langa hidratarea intensiva a pielii, mai exista procedurile pe care le poti face in saloane sau lotiunile pe care le poti aplica usor acasa.



Cum reduci vergeturile? Fa o vizita la dermatolog!



Da, da! Ai citit cat se poate de bine! Poate pana acum erai obisnuita cu lotiunile hidratante si toate acele crema ori uleiuri impotriva vergeturilor. Insa si dermatologul joaca un rol important, daca vrei sa reduci aspectul neplacut al vergeturilor.



Dupa o simpla vizita la dermatolog sau la un medic estetician poti vedea cat de „grava” este problema ta. Pentru ameliorare, medicul iti poate prescrie retinolul. Acest derivat din vitamina A stimuleaza productia de colagen a pielii. Mai mult decat atat, potrivit Allure, un studiu din 2014 publicat in American Society for Dermatologic Surgery a demonstrat ca, folosit zilnic timp de minim 16 saptamani, retinolul reduce vizibil semnele rosii ale vergeturilor.

Citeşte continuarea AICI.