FOTO EXPLICATIE: Cum poți preveni căderea părului: remediul pe bază de iaurt care face minuni

Dacă te-ai săturat să încerci tratamentele scumpe din saloane pentru a stopa căderea părului și nu ești deloc mulțumită, încearcă acest remediu pe bază de iaurt! Rezultatele pozitive nu vor întârzia să apară!

Pentru a avea grijă de podoaba ta capilară, poți să apelezi la două produse pe cât de simple, pe atât de eficiente, și anume: iaurtul și pudra de amla.



Află din acest articol ce este pudra de amla și cum te ajută în combinație cu iaurtul să uiți de problema firelor de păr rupte, deshidratate și a problemelor de la nivelul scalpului!



Ce este pudra de amla



Pudra de amla se obține din fructul arborelui Emblica Officinalis, cunoscut și sub denumirea de coacăz indian, fruct bogat în vitamina C.



Ayurvedicii îl folosesc în scop terapeutic, mai ales pentru efectul său tonic, revigorant și purificator.



Este recunoscut faptul că amla conține cea mai mare cantitate de vitamina C, mai mare chiar și decât portocalele, și se absoarbe mult mai bine în organismul uman.



În cosmetică, se folosește de ceva timp atât fructul, cât și pudra de amla tocmai pentru efectele sale minunate asupra tenului și nu numai.



Combate încărunțirea prematură și mătreața



Beneficiile pudei de amlă se resimt atât la nivelul firului de păr, cât și la nivelul scalpului.



Aceasta ajută la stimularea procesului de creștere a părului, la prevenirea albirii premature a părului și a mătreații.



