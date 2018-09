Cum cureţi corect pantofii, cizmele şi ghetele din piele

pantofi ghete cizme piele

Curatarea si ingrijirea corecta a pantofilor de piele naturala va prelungi viata acestora si te va scuti pe tine de cheltuieli inutile. Totusi, pentru a purta ani buni o pereche de incaltari este necesar sa investesti putin timp in ingrijirea acestora.

Pentru curatarea si ingrijirea pantofilor ai nevoie de:

– o carpa moale din bumbac

– o perie speciala pentru pantofi

– solutie speciala pentru curatarea pantofilor de piele

– otet alb

– ziare

– guma de sters (radiera) doar pentru pantofii de piele intoarsa

– balsam pentru produsele de piele

– crema de pantofi sau ulei pentru bebelusi

Cum se curata pantofii:

1. Scoate sireturile pantofilor (daca este cazul) si spala-le separat cu apa si sapun sau detergent

2. Indeparteaza murdaria de pe pantofi cu ajutorul periei speciale

3. Daca pantofii au pete de murdarie care nu s-au luat la periere sterge-i cu o carpa de bumbac inmuiata in apa calduta, dar stoarsa foarte bine. Aici poti folosi un amestec de o cana cu apa in care adaugi 3 linguri de otet alb.

4. Lasa pantofii la uscat, dar niciodata in bataia directa a soarelui. Soarele degradeaza pielea incaltarilor si o usuca foarte tare.

5. La final aplica pe pantofi crema speciala pentru piele sau ulei pentru bebelusi si intinde bine produsul pe toata suprafata pantofilor.

6. Atunci cand se schimba sezonul si nu mai porti ghete, botine, cizme, umple-le pe acestea cu hartie de ziar pentru a-si pastra forma.

Sursa: blog.matar.ro