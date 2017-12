FOTO EXPLICATIE: Culisele afacerii cu rinichi a dr. Lucan: Dacă n-aveau bani de şpagă, le spunea să-şi vândă casele

Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce si acuzatii de mita si chiar trafic de organe.

Pe langa premierele medicale inregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, infiintat in anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala odata cu ancheta DIICOT, aflata in desfasurare.



Nu lua bani doar de la stat, dar si de la pacienti. O femeie si-a vandut casa ca sa aiba bani de spaga



Un alt aspect referitor la transplanturile renale efectuate de Mihai Lucan si echipa acestuia este cel al banilor care ar fi fost ceruti pentru efectuarea operatiilor, dezvaluirile fiind facute de mai multi pacienti cu identitate protejata in ancheta DIICOT.



Surse citate de ziare.com au dat exemplul unei foste paciente care ar fi reusit sa se intalneasca cu Mihai Lucan si i-ar fi inmanat o punga cu bani stransi pentru transplantul renal, iar acesta i-ar fi aruncat banii pe jos spunand ca sunt "maruntis".



"Femeia a fost nevoita sa isi vanda casa si i-a prezentat actele de vanzare si banii obtinuti, abia apoi avand loc transplantul", au precizat sursele citate.



Un alt caz este cel al unei fetite de 10 ani, care avea nevoie de transplant de rinichi si al carei tata ar fi fost intrebat de Lucan daca are bani, sugerandu-i-se sa isi vanda casa.



"Barbatul si-a vandut casa, si-a donat rinichiul fetei, dar acesta era prea mare si nu a functionat. Au ramas si fara casa si cu banii dati si cu rinichiul nefunctional. Fetita a si murit ulterior", au mai spus sursele respective.