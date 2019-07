Cu cine te va înșela, în funcție de horoscop. Zodiile care calcă strâmb

Exista multe motive pentru care oamenii insala, de cele mai multe ori fiind vorba despre o problema emotionala si o insatisfactie profunda in relatia pe care o au.

Totusi, se pare ca si astrele influenteaza intr-o oarecare masura aceasta tendinta de a cauta consolare sexuala in alta parte, unele zodii fiind mai predispuse la a calca stramb.



Afla mai multe despre circumstantele in care zodiile insala!







Berbec



Berbecul nu este chiar in fruntea listei zodiilor care insala, insa nu este nici usa de biserica. Totul depinde de cat de mult ii mentii viu interesul. Pentru ca este vesnic in miscare si gata sa urce pana la varful Everest daca asa i se nazare intr-o zi, Berbecul nu va putea fi tinut prea mult timp acasa, pe canapea, uitandu-se la filme cu iubita lui. Daca se plictiseste, asteapta-te sa isi indrepte atentia catre cineva la fel de energic ca si el. Totusi, pentru ca este un om direct, probabil ca mai degraba ti-ar zice in fata ca te paraseste decat sa te insele.



