Cu cine s-a mai văzut Dăncilă în SUA, după ratarea întâlnirii cu Mike Pence

Viorica Dancila

Premierul Viorica Dăncilă își continuă turneul bizar din SUA, unde a ratat întâlnirea cu vicepreședintele american Mike Pence și care ar putea să o coste ratarea intrării în turul doi de la alegerile prezidențiale din România, după cum avertizează consultanții politici.

În cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în SUA, prim-ministrul României Viorica Dăncilă a avut în data de 26 septembrie întrevederi cu Ronald Lauder, Președintele World Jewish Committee, cu Arthur Schneier, Rabinul Șef al oraşului New-York, precum și cu Malcolm Hoenlein, vicepreședinte al Congresului American Evreiesc, potrivit unui comunicat al Executivului de la București.

În cursul zilei de vineri, premierul român se va întâlni cu Amina Mohammed, secretarul general adjunct al ONU, va participa la Conferința "Oportunități pentru investițiile americane în România", organizată de Camera de Comerț Româno-Americană, împreună cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și se va întâlni cu reprezentanți ai comunității de români din New York.

În cadrul convorbirilor, premierul a evidențiat importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și a reafirmat angajamentul României pentru combaterea antisemitismului, a xenofobiei și a oricăror alte forme de manifestare a intoleranței.

Guvernul României va continua acțiunile în scopul păstrării memoriei Holocaustului și a combaterii negaționismului, inclusiv prin deschiderea unui Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului la București, dar și dezvoltarea unor programe de studii asupra Holocaustului. Combaterea antisemitismului este o temă constantă aflată în atenția Guvernului României și a reprezentat o direcție prioritară a Președinției române a Consiliului UE 2019.

Totodată, premierul român a mulțumit pentru implicarea constantă a organizațiilor evreiești în susținerea acestor proiecte și și-a exprimat speranța că de același sprijin vor beneficia susținerea candidaturii României la OCDE și liberalizarea regimului de vize de călătorie către SUA pentru cetățenii români, două obiectivele de interes deosebit pentru Guvern.

De asemenea, prim-ministrul României a subliniat oportunitățile mediului de afaceri din țara noastră, măsurile guvernamentale de stimulare a investițiilor și proiectele care vor putea fi realizate în parteneriat public-privat.

La rândul său, președintele World Jewish Committee, Ronald Lauder, a subliniat valențele deosebite ale cooperării dintre România şi Statele Unite ale Americii, dar și dintre România şi Statul Israel.

De asemenea, în cadrul întrevederilor, reprezentanții comunității evreiești și-au exprimat aprecierea față de angajamentul României pentru combaterea antisemitismului și a xenofobiei.

Premierul Viorica Dăncilă a fost întâmpinată de comunitatea evreiască din New York la East Park Sinagogue, căreia i-a urat "Un an bun", cu prilejul începerii noului an evreiesc, pe 29 septembrie.